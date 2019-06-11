«На протяжении многих лет занимаемся производством и самостоятельной разработкой гражданской продукции» Заместитель директора по развитию производства гражданской продукции и внешнеэкономической деятельности ООО «Корпорация «Аксион» Денис Артемов.

Основное направление в развитии гражданской продукции — производство медицинской техники. «Аксион» выпускает медицинские приборы для кардиологии (электрокардиографы), реаниматологии (дефибрилляторы), неонатологии (облучатель фототерапевтический, устройство для обогрева новорожденных, матрац для новорожденного с подогревом), хирургии (хирургический и гинекологический отсасыватели), физиотерапии (вакуумные массажеры).

Одна из последних разработок «Аксиона» — наружный дефибриллятор-автомат ДА-Н-01. Особенность этого прибора в том, что при остановке сердца у человека он анализирует жизненные показатели пациента и при необходимости подает команду осуществления электрического разряда. В случае принятия федерального закона «Об общественно доступной дефибрилляции» появится возможность применения этих приборов людьми без специального медицинского образования в местах массового пребывания граждан: аэропортах, вокзалах, спорткомплексах, торговых центрах, кинотеатрах. Сегодня возможность принятия этого закона обсуждается в Государственной Думе России, законопроект уже одобрен в первом чтении.

Приятно, что медицинское производство на «Аксионе» активно поддерживает глава Удмуртии Александр Бречалов, в том числе во время различных форумов, специальных мероприятий.

Также в последние годы мы расширяем ассортимент выпускаемой бытовой техники. Сегодня это широкая линейка электромясорубок, электросоковыжималок, электросушилки для овощей и фруктов, блендеры, кофемолки, фены для волос, утюги, электросушилки для обуви, пылесосы, электрочайники. Особо стоит отметить наши новинки: робот-пылесос и робот для мытья окон. Эти современные и практичные приборы призваны облегчить домашнюю работу.

Среди новых направлений — производство лифтов. Они создаются в кооперации с Сарапульским электрогенераторным заводом, который изготавливает и поставляет лебёдки. Все остальное производит «Аксион». Получается, это полностью удмуртский лифт. По выигранному конкурсу на поставку и установку лифтов в этом году в Удмуртской Республике, а также в Новороссийске установлено 75 лифтов. Считаем это направление производства перспективным, поскольку большое количество лифтов в многоквартирных жилых домах нуждается в замене.

Уже около 20 лет «Аксион» выпускает энергосберегающее оборудование — пластинчатые теплообменники и на их основе — блочные тепловые пункты для ЖКХ и строительства.

«Аксион» на протяжении многих лет занимается производством и самостоятельной разработкой гражданской продукции. Понимая важность расширения ее ассортимента для улучшения качества жизни людей, стремится осваивать и предлагать рынку новые качественные изделия.