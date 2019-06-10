Врио губернатора Курганской области не предлагал присоединить ее к Тюменской

В пресс-службе губернатора Курганской области прокомментировали «Ъ-Южный Урал» сообщение РБК о том, что врио главы Зауралья Вадим Шумков обратился в администрацию президента с предложением объединить регион с соседней Тюменской областью.

По словам пресс-секретаря врио губернатора Павла Поперешниченко, «никаких официальных обращений в адрес руководства страны» по этому вопросу от руководства Курганской области не исходило. «Могу предположить, что активизация вопроса идет на фоне реализации уже утвержденной стратегии пространственного развития, где область входит в единый Урало-Сибирский макрорегион, а также значительной активизации прямого взаимодействия регионов УрФО после проведения в Кургане совета губернаторов»,— прокомментировал господин Поперешниченко.

Пресс-секретарь Вадима Шумкова добавил, что, по его мнению, «информационные вбросы нужно рассматривать в контексте расшатывания ситуации в регионе в период разгара предвыборной борьбы».

Власти Тюменской области заявили «Ъ-Урал», что вопрос присоединения Курганской области «не стоял и не стоит на повестке». «Эту тему никто не рассматривает, она является информационным фейком, не имеющим никакого отношения к действительности»,— заверил директор департамента общественных связей Тюменской области Павел Белявский.

Артур Якушко, Челябинск; Анна Лапина, Екатеринбург