РБК: врио главы Курганской области предложил объединиться с Тюменью

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился в администрацию президента РФ с предложением объединить регион с Тюменской областью, сообщает РБК со ссылкой на источники. По их словам, в Белом доме свою позицию пока не сформулировали, «Шумкову не сказали ни да, ни нет».

Свою инициативу и.о. губернатора объяснил экономическими соображениями: он считает, что Курганская область — бедная и экономически выиграет от объединения с Тюменской, пояснили собеседники издания. «Многие жители Курганской области ездят на заработки в Тюмень, так что в регионе идея объединения нашла бы поддержку»,— уточнил близкий к руководству области источник РБК.

Другой собеседник издания утверждает, что идея объединения двух регионов — в значительной степени «пиар-инициатива». Даже если ее поддержат, то само объединение вряд ли произойдет в ближайшее время, добавил он.

Пресс-секретарь Вадима Шумкова Павел Поперешниченко заявил РБК, что с его стороны «будет некорректно» комментировать неофициальную информацию. В правительстве Курганской области «РИА Новости» сказали, что не располагают информацией о предложении врио главы региона. Аналогичный комментарий дала начальник пресс-центра правительства Тюменской области Жанна Чумакова: «У нас нет такой информации. Ничего про это не слышали».