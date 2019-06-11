Миграции поставят планку квалификации

По данным Минэкономики, население России в трудоспособном возрасте к 2025 году сократится на 2 млн человек. Возместить демографические потери ведомство предлагает за счет мигрантов, в первую очередь высококвалифицированных. Чтобы сделать для них приезд в РФ более привлекательным, Минэкономики готово упростить условия выдачи документов на проживание.

Трудоспособное население в России к 2025 году станет меньше на 2 млн человек. Об этом 8 июня в ходе сессии ПМЭФ «Проактивная миграционная политика как инструмент развития и привлечения инвестиций» заявил заместитель главы Минэкономики Илья Торосов. Напомним, осенью 2018 года президент утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики на 2019–2025 годы. Она ставит своей целью увеличить нынешние потоки долгосрочных мигрантов в страну — для этого документ предлагает ряд мер, включающих упрощение получения гражданства и разрешений на проживание в РФ.

Сокращение населения РФ — долгосрочный тренд, который начал влиять на демографическую ситуацию в стране еще в 2007 году, отметил Илья Торосов. «За последние два года мы потеряли 1,8 млн человек»,— отметил он. По его словам, в дальнейшем среднегодовое сокращение населения составит 325 тыс. человек, поэтому «для нивелирования негативных демографических тенденций необходимо введение дополнительных механизмов привлечения и закрепления востребованных иностранных граждан трудоспособного возраста». При этом по данным МВД России, на 1 января 2019 года в РФ находились 9,7 млн иностранных граждан, из них 1,1 млн человек временно и постоянно проживают в РФ, порядка 2 млн человек работали по разрешительным документам (патент — 1,7 млн шт., разрешение на работу —127,5 тыс. шт.). Ежегодно в РФ приезжают порядка 500–600 тыс. человек из-за рубежа с целью длительного пребывания (более девяти месяцев и более). В основном это граждане СНГ, в том числе из стран ЕАЭС.

Немногим более 40% прибывающих в РФ иностранцев (226,7 тыс. человек) имели высшее и среднее профессиональное образование. По данным Минэкономики, из общего числа прибывших в РФ иностранцев намерены работать и учиться не более 30%.

«Мы разработали проект федерального закона, который сможет повысить привлекательность работы в РФ для высококвалифицированных иностранных специалистов (ВКС)»,— заявил заместитель главы Минэкономики. По его словам, для этого законопроект предлагает снизить до 100 тыс. руб. размер минимальной ежемесячной заработной платы как критерия статуса ВКС и ввести авансовые платежи по налогу на доход, получаемый ВКС. Также Минэкономики выступает за введение альтернативной процедуры признания иностранного гражданина в качестве ВКС (с разработкой соответствующих критериев) и установление порядка въезда в РФ ВКС без привязки к работодателю в целях поиска работы. «Кроме того, мы предлагаем предоставить ВКС возможности дистанционного подтверждения своего статуса и расширить сети миграционных центров по оформлению документов иностранным гражданам для работы»,— отметил он. Илья Торосов отметил, что, в свою очередь, Россия остается донором высококвалифицированных специалистов для развитых экономик, так как около 90% российских граждан, выезжающих на постоянное место жительства в другие страны, имеют высшее или среднее профессиональное образование.

Начальник управления по организации разрешительно-визовой работы Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов в своем выступлении подчеркнул, что «не бывает пустоты и к нам едут высококвалифицированные специалисты из других государств». «Пока мы можем говорить, что в числе лидеров у нас Китай и Турция. Эти две страны направляют в Россию наибольшее количество высококвалифицированных специалистов»,— добавил он. При этом он указал, что в России постоянно находятся порядка 10 млн иностранцев. «Легально из них работают порядка 2,5 млн человек — в разных статусах»,— указал представитель МВД. По его словам, в России надеются, что страны Европы тоже вернутся к энергичному направлению в РФ своих специалистов и выйдут на лидирующие позиции. По статистике МВД в 2018 году в России было оформлено 130,14 тыс. разрешений на работу для иностранцев и лиц без гражданства (годом ранее эта цифра составила 148,33 тыс.), в том числе высококвалифицированным специалистам — 28,18 тыс., квалифицированным специалистам — 20,15 тыс.

В свою очередь, глава Росстата Павел Малков заявил, что Росстат планирует начать работу с использованием больших данных, хотя «пока такого рода успешных проектов в мире в сфере статистики еще не было». «Нам предстоит серьезно меняться. Мы сейчас готовим целый ряд проектов по большим данным — это и статистика цен, и туризм, и миграция, и перепись населения, и многое-многое другое»,— сказал он.

Ольга Семенова