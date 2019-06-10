Британская валюта снизилась синхронно с ВВП

Британская валюта — фунт стерлингов — резко подешевела после выхода данных о динамике ВВП страны в апреле. По данным Управления национальной статистики, экономика сократилась на 0,4% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, что стало заметно хуже прогнозов аналитиков, ожидавших снижения лишь на 0,1%. За первые три месяца года британский ВВП вырос на 0,3% к предыдущему кварталу. Годом ранее рост британского ВВП в первом квартале составил 0,5%. После выхода данных о замедлении экономики фунт стерлингов подешевел на 0,4% к доллару, до $1,27.

Эксперты отмечают, что существенное замедление британской экономики в апреле объясняется снижением промышленного производства, на которое повлияло сокращение выпуска автомобилей на британских предприятиях, а также плановые и внеплановые закрытия остановки производственных линий на автозаводах. «Динамика ВВП продемонстрировала признаки слабости в последние три месяца, а сокращение экономики в апреле было вызвано в основном драматическим падением в производстве автомобилей на фоне неопределенности вокруг запланированного ранее выхода Великобритании из ЕС»,— подчеркнул Роб Кент-Смит, руководитель департамента по анализу ВВП в статистическом управлении страны.

Евгений Хвостик