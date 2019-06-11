По холодку

Нижегородские производители мороженого готовятся к летнему сезону. Отправляя львиную долю продукции в Москву, они не забывают активно осваивать и другие российские регионы от Калининграда до Владивостока и поставлять мороженое за рубеж. Местный рынок они не считают приоритетным, поэтому его, в частности, осваивают производители из других регионов.



Андрей Репин

Лето близко

В 2018 году в России, по данным Российского союза мороженщиков (РСМ), было произведено 439 тыс. т мороженого. По оценкам нижегородского министерства сельского хозяйства, в регионе в прошлом году произвели более 27 тыс. т. мороженого, что на 10,4% больше, чем в 2017-м. Наиболее крупными региональными производителями мороженого являются ООО «Калинов мост», ООО «Велрус», ООО «Фабрика грез», ООО «Давайс», фабрика «Колибри» и ООО «Старт».

Нижегородские фабрики, оценивая итоги работы 2018 года, говорят, что сравнивать его с предыдущим не корректно. «Мы помним, каким был 2017 год: холод, дожди, лета практически не было. Производство было достаточно низким. Поэтому рост в 2018 году можно называть не в 10%, а во все 30%. Если же исключить 2017 год из статистики, то ежегодный рост производства в последние годы составляет 7–10% и связан он с увеличением потребления», — говорит финансовый директор ООО «Калинов мост» (Дзержинск, Нижегородская область) Роман Бенькович. По его словам, пять лет назад в Нижегородской области потребление мороженого составляло около 2 кг на человека в год. На сегодня этот показатель вырос до 2,5 кг. «Однако по сравнению с объемами потребления в других странах это очень мало. К примеру, в США потребление составляет около 20 кг на человека в год, в Европе — 10–16 кг», — рассказал господин Бенькович.

Менеджер по работе с ключевыми клиентами фабрики мороженого «Колибри» Максим Микешин подсчитал, что рост объемов производства в 2018 году по сравнению с 2017-м составил 15–20%, и соглашается с коллегой, что 2017 год не стоит использовать для проведения статистических подсчетов, так как для всех производителей он был неудачным из-за погоды. «Мы ориентируемся на 2016 год. Из-за холодного лета в 2017 году у нас рост составил всего 1–2%. Хотя на протяжении примерно 10 последних лет он, как правило, находится на уровне 16–20%»,— говорит господин Микешин.

В минсельхозе прогнозируют, что в 2019 году рост производства продолжится: только за первый квартал 2019 года нижегородские предприятия выпустили на 16,7% мороженого больше (4,4 тыс. т), чем за аналогичный период прошлого года.

Москва все съест

Увеличивая объемы производства, нижегородские мороженщики расширяют и географию сбыта продукции. Этим же путем идут производители из других регионов, поэтому на рынке мороженого в Нижегородской области

местными производителями занято, по различным оценкам, 40–50%, остальная часть поделена между игроками из других субъектов. В Российском союзе мороженщиков долю локальных производителей в целом по российским регионам оценили в 60%, оставшиеся 40%, по их подсчетам, делят федеральные производители.

В Нижегородской области свою продукцию реализуют производители из Москвы, Краснодарского края, Пензенской области, а также компании с иностранными корнями, давно локализовавшие производство в России, в основном это Nestle и Unilever. По мнению Максима Микешина, агрессивная маркетинговая политика позволяет федеральным игрокам, владельцам популярных торговых марок, продавать относительно недорогое мороженое по высоким ценам. «В результате объемы продаж в штуках у них ниже, но обороты получаются примерно такими же, как у местных производителей, торгующих по меньшим ценам», — полагает господин Микешин.

Роман Бенькович говорит, что для его компании нижегородский рынок является важным, но определяющим, в отличие от московского, где реализуется 60% продукции фабрики. «Кроме того, мы продаем нашу продукцию во многие другие регионы вплоть до Владивостока. Мороженое — продукт, который можно спокойно возить на дальние расстояния, — он достаточно дорогой и тяжелый. Это не картон, который нельзя неоправданно возить на расстояния более 500 км. Мы не такие крупные игроки, как, например Unilever, производим значительно меньше, но также продаем свою продукцию и на экспорт, например в Китай. Пока это не больше 2% от всего объема производства, но рынок является перспективным», — рассказал господин Бенькович. По его словам, ситуация с поставками в Китай во многом обуславливается особенностями рынка: до недавнего времени потребление молочной продукции, в том числе и мороженого, в Китае было не развито. «Изменения начались буквально в последнее десятилетие. Покупая российское мороженое, Китай одновременно пытается формировать своих производителей, и крупные международные игроки там уже присутствуют. Это рынок пока еще формирующийся, но уже очень конкурентный. Поэтому перспективы поставок мороженого в Китай достаточно туманны», — заключает господин Бенькович.

По словам Максима Микешина, его предприятие также не ограничивается продажами только на территории региона. В Нижегородской области фабрика продает всего 5% выпускаемой продукции. Столько же отправляется на экспорт в Белоруссию, Абхазию, Казахстан, Литву и другие страны. Львиная доля продукции — примерно 40% — уходит в Москву. Остальная продукция продается по всей России. У «Колибри», в частности, есть дистрибьюторы в Калининграде, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Владивостоке.

В условиях достаточно жесткой внутрироссийской конкуренции отечественные производители практически избавлены от конкуренции с продукцией импортного производства. По данным Российского союза мороженщиков, на сегодня доля импортного мороженого на российском рынке составляет всего 3%. С учетом того, что цены на импортную продукцию значительно выше, чем на отечественную, почти вся она реализуется через супермаркеты и гипермаркеты Москвы, Санкт-Петербурга и крупных региональных городов, где население имеет более высокий уровень доходов.

По словам Романа Беньковича, импортного мороженого в России практически нет также из-за санкционного противостояния. При этом есть случаи, когда иностранные компании продают произведенное в России мороженое под своей торговой маркой: «Мы, в частности, сотрудничаем с литовской компанией «Сваля», которая под своей маркой продает в России наше мороженое».

Состав продукции

Роман Бенькович считает нехватку сырья одной из основных проблем, стоящих перед отраслью. «Молоко, масло, шоколад, сахар завозятся в Нижегородскую область из других регионов и стран СНГ. Что-то из этого сырья в Нижегородской области не производится совсем, что-то производится, но в объемах, которых не хватает даже молочным заводам, а уж мороженщикам тем более», — говорит Роман Бенькович. Максим Микешин считает, что его предприятию достаточно объемов молока, которые производятся в Нижегородской области: «Молоко для нашей продукции покупаем в Шахунье, также сотрудничаем с одной из ферм в Борском районе, так как нас устраивает и качество их продукции, и объемы, которые они могут нам поставить. На территории региона мы закупаем и муку, которая используется при производстве вафельных стаканчиков и рожков».

В Российском союзе мороженщиков считают, что основная проблема для региональных фабрик мороженого — это отсутствие отечественного высокопроизводительного оборудования для производства, упаковки и маркировки мороженого. Предприниматели вынуждены закупать импортную технику, которая обходится достаточно дорого, что сказывается на цене продукции. К постоянным затратам относится и закупка стабилизаторов, которые в основном производятся в Европе. Цельное молоко, сливки и сгущенное молоко поступают от отечественных производителей, сухие молочные продукты и сливочное масло наряду с российскими активно приобретаются у производителей из Белоруссии, поэтому существенных проблем с основным сырьем у мороженщиков нет.