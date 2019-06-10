ОДК-УМПО планирует допэмиссию акций на 24,9 млрд рублей

ПАО «ОДК-УМПО» планирует разместить дополнительный выпуск акций в объеме 460 млн штук номиналом 1 руб., сообщается в материалах предприятия. Решение было принято на внеочередном собрании акционеров 5 июня. Бумаги планируют разместить по закрытой подписке в пользу госкорпорации «Ростех», Росимущества или АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» по цене 54 руб. 10 коп. за бумагу.

Таким образом в результате полного размещения акций уставный капитал предприятия может быть увеличен на на 24,88 млрд руб.

В мае ОДК-УМПО разместило треть запланированной еще в 2016 году эмиссии акций — на 1,9 млрд руб. (84,8 млн акций, или 37,96% выпуска).

ОДК-УМПО — крупнейший производитель авиадвигателей в России, занимается также их сервисным обслуживанием и производством газоперекачивающих агрегатов. Уставный капитал ПАО, по информации kartoteka.ru, составляет 553,9 млн руб.

Ирина Самойлова