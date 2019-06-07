На Вантовом мосту на полгода ввели ограничения для грузовиков

На ближайшие полгода на Большом Обуховском (Вантовом) мосту вводится ограничение для грузовых транспортных средств. Для большегрузов перекроют первую и вторую полосы. Кроме этого, по всем четырем полосам для всех автомобилей ограничат скоростной режим до 70 км/ч, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Как пояснили в дорожном ведомстве, делается это для снижения динамических нагрузок на поврежденные конструкции деформационного шва на опоре №13. Ограничение введено до полной замены шва, намеченной на сентябрь-ноябрь 2019 года.

Генподрядчиком ремонтных работ выступит ООО «ЕвроТрансСтрой».