«Ижавиа» разделят на аэропорт и авиакомпанию до конца 2019 года

Власти Удмуртии намерены разделить АО «Ижавиа» на авиакомпанию и аэропорт до конца 2019 года. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в интервью агентству «Интерфакс».

Господин Бречалов отметил, что сейчас власти региона ищут инвесторов в аэропортовый комплекс. Он добавил, что перенос сроков разделения «Ижавиа» был связан с изменением экономической ситуации компании на фоне роста цен на керосин и прихода «Аэрофлота» в аэропорт Ижевска.

Напомним, что глава Удмуртии объявил о планах по разделению «Ижавиа» в январе 2018 года. Провести реорганизацию планировали осенью 2018 года, но процесс отложили. В начале 2019 года гендиректор авиакомпании Александр Синельников заявлял, что разделение могут начать в первом квартала 2019 года.