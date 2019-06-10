«Гидромаш» выплатил 46 млн рублей дивидендов за 2018 год

НОАО «Гидромаш» (Нижний Новгород) по итогам 2018 года начислил по 75 руб. дивидендов на одну обыкновенную именную акцию, сообщается в отчетности компании. Всего предприятие выплатило 46 млн руб. держателям ценных бумаг.

Всего было начислено 46,3 млн руб., однако часть дивидендов не выплатили в связи с отсутствием необходимой для этого информации.

Напомним, всего по итогам 2018 года чистая прибыль предприятия составила 1,83 млрд руб. при выручке в 7,23 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», НОАО «Гидромаш» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1993 году. Уставный капитал составляет 154 тыс. руб. Основным видом деятельности является производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов. Гендиректор предприятия – Александр Лузянин. Его отцу, Владимиру Лузянину, принадлежат 25% долей компании. 22,84% долей находятся в собственности АО «Гидравлические системы», 19,98% – АО «Гидромашфарверк», 19,56% – АО «Гидравлика». Еще 4,9% долей находятся в собственности АО «Ока-50». Остальные доли распределены между Александром Лузяниным, Андреем Романовым и Николаем Живулиным.

Анастасия Еремина