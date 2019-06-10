11 июня, вторник
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

«Гидромаш» выплатил 46 млн рублей дивидендов за 2018 год

НОАО «Гидромаш» (Нижний Новгород) по итогам 2018 года начислил по 75 руб. дивидендов на одну обыкновенную именную акцию, сообщается в отчетности компании. Всего предприятие выплатило 46 млн руб. держателям ценных бумаг.

Всего было начислено 46,3 млн руб., однако часть дивидендов не выплатили в связи с отсутствием необходимой для этого информации.

Напомним, всего по итогам 2018 года чистая прибыль предприятия составила 1,83 млрд руб. при выручке в 7,23 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», НОАО «Гидромаш» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1993 году. Уставный капитал составляет 154 тыс. руб. Основным видом деятельности является производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов. Гендиректор предприятия – Александр Лузянин. Его отцу, Владимиру Лузянину, принадлежат 25% долей компании. 22,84% долей находятся в собственности АО «Гидравлические системы», 19,98% – АО «Гидромашфарверк», 19,56% – АО «Гидравлика». Еще 4,9% долей находятся в собственности АО «Ока-50». Остальные доли распределены между Александром Лузяниным, Андреем Романовым и Николаем Живулиным.

Анастасия Еремина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Партнерский проект

Приложения

Профиль пользователя