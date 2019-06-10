Самарская область вошла в Топ-5 регионов по падению объема ввода жилья

Самарская область вошла в пятерку субъектов РФ с самыми высокими темпами падения объема ввода жилья в эксплуатацию в январе-апреле 2019 года. Об этом свидетельствуют расчеты аналитического центра ЦИАН по данным Росстата.

За отчетный период в Самарской области было введено в эксплуатацию 274,1 тыс. кв. м жилья. Это на 34% меньше, чем в январе-апреле 2018 года. Самое большое сокращение объемов ввода жилья зафиксировано в Санкт-Петербурге. В топ-5 регионов с самыми низкими показателями попали также Дагестан, Томская область и республика Крым.

В 2018 году в Самарской области было введено в эксплуатацию более 1,7 млн кв. м жилья. По данным регионального правительства, в 2019 году в регионе планируется построить более 562 тыс. кв. м жилья.

Андрей Сазонов