Данные около 900 тыс. россиян оказались в открытом доступе

DeviceLock обнаружил, что в интернет утекли базы данных клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. В открытом доступе оказались имена, телефоны, паспортные данные и сведения о работе почти 900 тыс. россиян. Кто ответствен за утечку информации, пока не ясно.

Первая база, с которой ознакомился “Ъ”, находится в открытом доступе как минимум с мая. Она содержит данные более чем о 55 тыс. клиентов Альфа-банка, включая их ФИО, телефоны (мобильный, домашний и рабочий), адрес проживания и место работы. В DeviceLock датируют базу 2014–2015 годами. Эта база была выложена в заархивированном виде с двумя другими, в которых, согласно описанию, также есть данные о клиентах ХКФ-банка и ОТП-банка.

Во второй базе — всего 504 записи, но она датируется уже 2018–2019 годами, а помимо ФИО и телефонов содержит даты рождения, паспортные данные, а также остатки на счетах клиентов Альфа-банка, ограниченные диапазоном 130–160 тыс. руб.

Подробности — в публикации “Ъ” «Утечка на миллион».