Кинотеатр «Колизей» передадут Музею истории Екатеринбурга

Один из старейших кинотеатров «Колизей» передадут музею истории Екатеринбурга, сообщил директор музея Сергей Каменский. Однако что будет на месте кинотеатра, по его словам, пока неизвестно.

«Как кинотеатру ему сложно выживать. Сейчас туда заходит биеннале (речь о 5-ой Уральской индустриальной биеннале современного искусства), и после этого будет многое понятно и с точки зрения аудитории, и с точки зрения разных возможных проектов на этой площадке»,— рассказал господин Каменский. Он не исключает, что в кинотеатре могут сохранить показы фильмов. Юридически процедура передачи здания еще не завершена, пишет Е1.

«Колизей» расположен на пересечениях улиц Ленина и Карла Либкнехта. Кинопоказы в нем велись с 1912 года. Здание построено в 1847 году для городского театра, сейчас оно принадлежит администрации города. Его площадь — 2,2 тыс. кв. м, в нем располагаются два кинозала (на 241 и 50 зрительских мест), около десятка кафе, ресторанов, пекарен и прочих непрофильных арендаторов. С 1999 года здание арендовало ООО «Новое кино», а в 2017 году его передали в аренду кинотеатру «Салют».

Ранее сообщалось о закрытии «Колизея» на ремонт до 31 января. С тех пор кинотеатр больше не работал. Также известно об увольнении по собственному желанию директора «Салюта» Сергея Федякова, который, как тогда пояснили в мэрии, решил заниматься личными проектами.

О том, как у «Колизея» сменился арендатор — в материале “Ъ-Урал” “«“Салют” выходит на аренду “Колизея”»