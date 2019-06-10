Токаев набирает более 70% голосов на выборах президента Казахстана

Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила предварительные итоги внеочередных выборов президента, состоявшихся 9 июня. Как сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на заместителя председателя ЦИКа Константина Петрова, действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% (6,5 млн голосов).

Далее следуют Амиржан Косанов, который получил 16,02% (1,4 млн), и Дания Еспаева с 5,2% (478 тыс.) Остальные кандидаты набрали менее 5%. Всего за пост главы государства боролось семь кандидатов. Явка составила 77,4%.

Напомним, согласно экзит-полу института, господин Токаев получил похожий результат — 70,13% голосов. Ранее сообщалось, что в Нур-Султане и Алматы в день выборов прошли акции протеста. Было задержано около 500 человек.

Подробнее о выборах читайте в материале “Ъ”.