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Арестованный замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш сохранил свой пост

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергея Сидаша, арестованного по подозрению в превышении полномочий, не уволят, пока его вина не будет доказана. Об этом сообщает ТАСС. «Этот человек [Сидаш] - нет, он не уволен, на сегодня не доказана его вина», - приводит ТАСС слова губернатора региона Василия Голубева.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, господина Сидаша задержали 21 мая по подозрению в превышении должностных полномочий при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года. Ранее по этому делу были задержаны бывший министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов и директор ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Сергей Мищенко, учредитель и гендиректор АО «Донтрансгидромеханизация» Валентин Леванов и Андрей Андросов.

Господину Сидашу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дарья Голякова


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