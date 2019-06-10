Пенсионеров высаживают из вагонов

НПФ «Открытие» из-за регуляторных требований передаст 15% акций Объединенной вагонной компании (ОВК) на баланс другой структуры в группе, оставив себе 10% акций, сообщил глава группы Михаил Задорнов в рамках ПМЭФ. «Все акции, которые принадлежат группе "Открытие", находятся на НПФ "Открытие" — это 25%,— отметил он.— Мы по закону не можем больше 10% держать на НПФ, эти акции внутри группы перейдут на другую финансовую структуру: или банк выкупит, или кто-то другой». При этом, по его словам, 10% акций ОВК, наверное, останутся в самом пенсионном фонде, это будет соответствовать регуляторным требованиям пенсионного надзора.

«РИА Новости»