0,3 процента составило в мае 2019 года повышение реального эффективного курса российского рубля (к валютам стран—основных торговых партнеров России с учетом инфляции) к предыдущему месяцу, сообщил Банк России. Таким образом, после февральского (плюс 2,2%), мартовского и апрельского (по 1,2%) заметного роста в реальном выражении в мае этого года курс рубля почти не изменился. При этом реальный курс рубля к доллару в прошедшем месяце в сравнении с апрелем снизился на 0,5%, к евро — на 0,2%. Средний же номинальный курс рубля в мае был равен 64,82 руб./$ и 72,51 руб./€. В среднем за пять месяцев 2019 года номинальный курс рубля составил соответственно 65,55 руб./$ и 74,1 руб./€.