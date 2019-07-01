Друга заказывали?

Цифровая среда изменила отношение людей к дружбе, заявляют авторы международного исследования. Как дружат в эпоху высоких технологий и кто на этом зарабатывает, разбирался «Огонек».

Материал подготовила Мария Портнягина

«Не с кем поговорить или не хочется делиться переживаниями с близкими и друзьями? Деликатная проблема? Обязательно выслушаю, могу просто послушать. На любые темы. Все строго конфиденциально»,— обещает одно из шести сотен (!) предложений на популярном российском сайте объявлений.

Услуга, которая представлена и на других подобных онлайн-сервисах, называется по-разному: «друг на час», «собеседник на час», «товарищ на час» и даже — с дополнительной опцией — «собутыльник на час». Ценник варьируется от символической суммы в 1 рубль (на «друга», готового «подставить мужское плечо, если нужно поплакаться») до 3 тысяч рублей и выше. Средняя ставка, впрочем,— 500–1000 рублей. Хотя встречаются и опция «цена по запросу», и маркетинговые уловки вроде «душевного друга на час».

У потенциального клиента «деликатной» услуги широкие возможности — выбрать «друга» можно по фото, описанию или доступности к ближайшей от дома станции метро. География не ограничивается Москвой, представлены «друзья на час» и из других городов и регионов страны, хотя «ассортимент» в провинции меньше. В электронном «каталоге друзей» примерно поровну мужчин и женщин, больше молодых и среднего возраста, но и старшее поколение при желании найдет в нем ровесников. Продолжительность встречи тоже можно выбирать, пусть в названии и указано «на час»,— от 30 минут и больше. Как и способ коммуникации — онлайн и офлайн, который обойдется дороже.

В беседе с «Огоньком» Константин с геометкой станции метро «Площадь Ильича» рассказал, что занимается почасовой «дружбой» в свободное время от основной работы и не против, если беседа перейдет в свидание, поэтому отвечает на запросы лишь от девушек («моя версия Tinder»,— замечает он). Оксана с «Таганской»-кольцевой говорит, что заработать так можно в лучшем случае на кофе с круассаном, для нее это скорее социальный эксперимент — расширить круг знакомств, правда, обращаются пока только мужчины постарше. Дмитрий-«Китай-город» признается, что разместил объявление ради шутки, но на одну такую встречу согласился, только клиент в последний момент «слился, хотя на карту 300 рублей перевел, это предоплата».

Оценить масштаб явления непросто, как и составить портрет пользователя услуги, так как почасовые «друзья» на обращение журналиста отвечают неохотно. Между тем сама по себе услуга «друг напрокат» не отечественное ноу-хау. Впервые ее стали предлагать в Японии — на волне растущей социальной изолированности жителей больших городов. В каталоге одной из самых крупных в стране компаний Family Romance сейчас больше 800 «друзей», готовых не просто побыть ушами и «жилеткой», но и поужинать с клиентом, составить компанию на свадьбе или встрече выпускников.

Подобные компании сегодня действуют в США, Канаде, Франции, Германии и других странах Европы, в основном в мегаполисах. Главная миссия «друга напрокат» — побороть одиночество. Впрочем, несмотря на ажиотаж, до профессиональных стандартов и профсоюза «друзей на час» дело пока не дошло, хотя отбор все-таки есть: привлекательная внешность и «навыки психотерапевта» приветствуются. Собеседование можно пройти по Skype.

В России услуга явно пользуется спросом, о чем свидетельствует и растущее предложение на сайтах объявлений, и возникновение онлайн-сервисов с налетом респектабельности.

Один из таких, например, предлагает на своей интернет-странице «уникальных друзей на час» (в их числе — копирайтер, журналист, кинорежиссер, fashion-продюсер), которые предоставят клиенту «новую интересную информацию, поддержку, взгляд на ситуацию со стороны или совет», причем всего в три шага — бронь, оплата (за сутки надо перевести на счет 6800 рублей за час беседы) и само общение (о месте встречи сообщается за три часа до нее).

Если все продумано и цена, как у «профессионалов», почему тогда с налетом респектабельности? Дело в пометке мелким шрифтом в самом низу интернет-страницы: «Проект не несет никакой ответственности за происходящее между заказчиком и исполнителем». Словом, в «друге на час» нет надежности — одного из главных качеств, которые согласно мировому опросу, проведенному в 2019 году компаниями Protein Agency и Snapchat, люди выше всего ценят в дружеской связи. Самыми важными чертами дружбы были названы честность, искренность, доверие. А наиболее ценное в дружбе — эксклюзивность отношений. Но возможно ли это в наше время, когда под влиянием технологий само общение становится опосредованным, а число друзей в соцсетях переваливает за сотни?

В докладе о дружбе, где представлены итоги масштабного опроса о феномене, отмечается, что больше других создавать тесный дружеский круг склонно поколение Z (те, кому 13–24 года), при этом общаться друг с другом его представители предпочитают не вживую или текстовыми сообщениями, а с помощью эмодзи, картинок и видео. Вместе с тем в сравнении с миллениалами и более ранними «иксами» и бебибумерами «зеты» в меньшей степени склонны откровенничать с близкими друзьями на типичные темы для дружеских бесед — о любви, отношениях, здоровье.

Вообще дружеские связи последнее время под прицелом ученых. Так, группа психологов из Университета Пенсильвании установила, что близкая дружба благоприятно отражается на социальных навыках, то есть особенно важна в подростковом возрасте. Специалисты Мичиганского университета отмечают, что «дружба становится все более важной для ощущения счастья и здоровья с возрастом» и, более того, в этом отношении для пожилых людей друзья становятся более влиятельным фактором, чем семья и родственники. «Поэтому нужно инвестировать в дружбу, которая делает вас счастливым»,— заключают они.

«Дружба как инвестиция» вписывается в целую концепцию, согласно которой мы сегодня живем в эпоху эмоционального капитализма, по сути, коммерциализации чувств и отношений. А значит, важно быть умным вкладчиком. Появляются эксперты, готовые этому (за деньги, разумеется) учить: в книжных магазинах сегодня представлены десятки пособий, обучающих «правильной» дружбе — офлайн и особенно онлайн. «Не пожалейте минуты, чтобы спросить в мессенджере друга, как у него дела, так вы покажете свое неравнодушие»,— гласит один из лайфхаков.

Шагнули вперед и технологии: в прошлом году в США был анонсирован «эмоциональный чат-бот», как заявляют создатели, «совершенно уникальный и верный цифровой друг», готовый «слушать все, что вы говорите, без перерыва». Словом, «друг напрокат» из будущего. Приложение, разумеется, платное…

Экспертиза

Связанные сетью

Полина Колозариди, интернет-исследователь, координатор Клуба любителей интернета и общества, преподаватель НИУ ВШЭ

Многие социальные сети изначально придумывались как площадки для поддержания и создания дружеских связей, эту идею они продвигали, продавали, причем весьма успешно. Например, в США уже в 2002 году появился сервис под названием Friendster, похожий на современный Facebook. Из-за этого появилось немало критики: будто на смену некоему идеалу дружбы, как товарищество в романах Ремарка, в XXI веке пришли сотни, тысячи «ненастоящих друзей» в соцсетях.

Звучит печально. Однако полагать, что увлечение соцсетями делает человеческое общение поверхностным,— это все же ложное обобщение, поскольку, рассматривая дружеские, родственные, любовные и любые другие отношения, нужно принимать в расчет массу обстоятельств нетехнологического толка.

Мы и не знаем досконально, как люди дружили и дружат, чтобы утверждать, что технологии влияют на отношения. Или наоборот, технологии подстраиваются под нашу меняющуюся реальность?

Представления о дружбе формировались в разных культурах столетиями, и наивно полагать, что за столь короткое время это кардинально изменится. Причем этих представлений много: они различаются, например, у жителей мегаполисов и маленьких деревень. Первые склонны менять часть круга общения на протяжении жизни, вторые — находиться в окружении одних людей всю жизнь. На разных стадиях жизни отличается роль, которую играют друзья: допустим, студенты проводят время с друзьями не так, как пожилые люди.

Но все же перемены и закономерности есть. В первую очередь это новые возможности присутствия, участия в жизни других людей. Стало легче сохранять знакомства, которые раньше требовали передвижения, физического присутствия, стало проще поддерживать большее число так называемых слабых связей.

Социальные сети и мессенджеры позволяют сделать общение людей более гибким. Если раньше человек с графиком работы с 9 до 6 мог видеть друзей только по вечерам, сейчас можно узнавать об их жизни в течение всего дня. Это больше похоже даже на сельский уклад, когда все друг у друга перед глазами, правда, сейчас это происходит в Instagram. Возникает интересный эффект: раньше друзья могли не знать друг о друге столько, сколько знают активные пользователи соцсетей.

Сегодня бывшие одноклассники, случайные приятели, коллеги по прежнему месту работы — все те, кто скорее нам просто знакомые, в соцсетях, так уж сложилось, зовутся друзьями. Поэтому кажется, будто соцсети девальвируют само понятие дружбы. Но в действительности это не так: люди сейчас, как и раньше, разделяют, может, даже более принципиально настоящих друзей и «друзей» из соцсетей.