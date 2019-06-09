Хэмилтон выиграл гонку этапа «Формулы-1» в Канаде

Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл гонку чемпионата «Формулы-1» Гран-при Канады. Второе место занял немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель, финишировавший первым, но из-за 5 штрафных секунд опустившийся на одну позицию вниз. Третьим стал также пилот Ferrari Шарль Леклер из Монако.

Ранее Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании и Монако. Следующий этап «Формулы-1» пройдет во Франции с 21 по 23 июня.

О триумфальном выступлении Хэмилтона в Монако читайте в публикации “Ъ” «Льюис Хэмилтон дотянул на резине».