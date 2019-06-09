American Airlines не будет использовать Boeing 737 MAX до начала сентября

American Airlines не будет использовать Boeing 737 MAX до начала сентября

Авиакомпания American Airlines сообщила в воскресенье, что не будет выполнять рейсы на самолетах Boeing 737 MAX до 3 сентября включительно.

Ранее приостановка полетов на этой модели была рассчитана по 19 августа. Как отмечает компания, отказ от Boeing 737 MAX означает, что примерно 115 рейсов в день будут отменены. При этом часть вылетов, на которые была назначена проблемная модель самолета, все же будет выполнена: компания совершит эти рейсы на других моделях самолетов. Правда, взяты они будут с других рейсов, так что под угрозой отмены оказались даже те вылеты, которые изначально никакого отношения к 737 MAX не имели.

«American Airlines остается уверенной в том, что обновление программного обеспечения Boeing 737 MAX и новые элементы подготовки пилотов, которые Boeing разрабатывает совместно с нашими партнерами из профсоюзов, приведут к скорой ресертификации самолета»,— говорится в сообщении компании.

Кирилл Сарханянц