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Сборная Англии по футболу стала бронзовым призером Лиги наций

Сборная Англии одержала победу над командой Швейцарии и стала бронзовым призером Лиги наций. Встреча состоялась в португальском городе Гимарайнш.

Основное и дополнительное время матча завершилось нулевой ничьей. Англичане победили в серии пенальти — 6:5.

Позднее сегодня состоится матч между Португалией с Нидерландами. Напомним, турнир проводится впервые. Его победитель получит путевку на чемпионат Европы 2020 года, независимо от результатов основного отборочного турнира.

Об итогах группового турнира Лиги наций читайте в материале “Ъ”.

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