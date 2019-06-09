Сборная Англии по футболу стала бронзовым призером Лиги наций

Сборная Англии одержала победу над командой Швейцарии и стала бронзовым призером Лиги наций. Встреча состоялась в португальском городе Гимарайнш.
Основное и дополнительное время матча завершилось нулевой ничьей. Англичане победили в серии пенальти — 6:5.
Позднее сегодня состоится матч между Португалией с Нидерландами. Напомним, турнир проводится впервые. Его победитель получит путевку на чемпионат Европы 2020 года, независимо от результатов основного отборочного турнира.
Об итогах группового турнира Лиги наций читайте в материале “Ъ”.
просмотров: 133441
просмотров: 129620
просмотров: 103939
просмотров: 77665
просмотров: 71702