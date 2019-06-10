Газпромбанк переходит на личности

Планируемый переход Газпромбанка с 19 июня на новый интернет-банк сопровождается жалобами клиентов, по данным которых сервис может стать затратным. Как следует из сообщений на banki.ru, войти в новый интернет-банк можно лишь по платной именной банковской карте, тогда как многие заемщики используют неименную бесплатную карту. В самой кредитной организации наличие проблемы отрицают, объясняя происходящее «технической проблемой». Ситуация похожа на ту, что наблюдалась в апреле вокруг возможного введения Газпромбанком комиссии за переводы в системе быстрых платежей.

На banki.ru появились многочисленные жалобы клиентов Газпромбанка (ГПБ) на опосредованное введение платы за сервис интернет-банка. Сейчас, как следует из сообщения на сайте банка, «владельцы карт, счетов, срочных вкладов, вкладов "До востребования", кредитных карт и кредитов Газпромбанка» могут пользоваться бесплатным сервисом «Домашний банк». Однако с 19 июня он прекратит работать, и всем клиентам будет необходимо заново пройти регистрацию в новом интернет-банке, для чего потребуется номер карты.

600 рублей стоит годовое обслуживание самой дешевой именной карты в Газпромбанке

Клиенты Газпромбанка в своих жалобах на форуме, в том числе датированных 5–7 июня, утверждают, что банк заранее предупредил их об изменениях. Там якобы сообщили, что неименные карты зарегистрировать будет нельзя. Такая же информация содержится в комментариях банка к жалобам на форуме banki.ru: «Подключиться к новым дистанционным сервисам, таким как Интернет-банк, действительно можно лишь при наличии именной банковской карты». Там же указана ссылка на тарифы именных дебетовых карт, среди которых бесплатных нет.

Нововведение возмутило клиентов банка, особенно ипотечных заемщиков. «При оформлении ипотеки бесплатно подключили к "Домашнему банку", сейчас же для регистрации в интернет-банке мне пришлось оформить карту на 2 года за 1,05 тыс. руб.,— пишет клиент банка.— Если вы не хотите платить, сказали мне в банке, то получайте выписку в офисе». Другой клиент сообщил, что оформил ипотеку на 17 лет. «Интернет-банк мне необходим, так как банк частенько допускает ошибки в списаниях сумм,— указывает в своем отзыве он.— Самая дешевая дебетовая карта стоит 600 руб. в год, то есть за 17 лет я должен отдать 10,2 тыс. руб. лишь за возможность контролировать косяки банка». «Фактически навязывают услугу по открытию банковской карты»,— возмущается третий клиент. В ответ на эти жалобы представители ГПБ писали в своих комментариях, что «это не прихоть банка, а необходимость».

В Газпромбанке в ответ на официальный запрос “Ъ” назвали утверждение о невозможности подключиться по неименной бесплатной карте «некорректным». «В Газпромбанке была техническая проблема, из-за которой некоторые клиенты могли столкнуться с невозможностью входа в интернет-банк по неименной карте, проблема не массовая и полностью устранена,— заверили в банке.— Клиенты, до сих пор имеющие проблемы со входом, могут обратиться на телефонную линию или в отделение банка». В Газпромбанке утверждают, что не навязывали клиентам ненужные платные услуги. Почему на banki.ru официальные представители кредитной организации указывали, что вход по неименной карте в новый интернет-банк будет невозможен, в банке не пояснили.

Это не первый случай изменения позиции Газпромбанка. Например, весной на его сайте была размещена информация о тарифах на переводы через систему быстрых платежей (СБП), однако в официальном комментарии банк назвал это «технической ошибкой», отрицая взимание комиссий. Вскоре соответствующая информация исчезла с сайта (см. “Ъ” от 16 апреля).

В Службе по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России комментировать вопрос о наличии или отсутствии нарушения прав потребителей при изменении условий доступа в интернет-банк описанным способом отказались.

Участники рынка удивлены сложившейся ситуацией, по их мнению, добровольно стимулировать клиентов переходить в офлайн как минимум странно «Это не совсем очевидная практика,— отмечает директор департамента перекрестных продаж и кредитных карт ОТП-банка Алексей Щавелев.— Кроме того, такой подход впоследствии может оказать неоднозначное влияние на перекрестные продажи клиентам, которые были вынуждены выбрать платный продукт».

По словам зампреда правления банка «Ренессанс кредит» Сергея Королева, с юридической точки зрения в действиях банка скорее всего нарушений нет, хотя подобная практика и выглядит некорректной. «Полагаю, таким образом банк мог попытаться избавиться от невыгодных продуктов и повысить продажи банковских карт, так как окупить вложения на разработку нового интернет-банка, которые могут составлять до 100 млн руб., просто невозможно»,— отметил он. Опрошенные специалисты по IT отметили, что интернет-банк вполне можно настроить так, чтобы он работал без именных карт и в принципе без карт.

Вероника Горячева