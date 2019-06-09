Трамп примет решение о новых пошлинах на китайские товары после встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп примет решение относительно введения новых пошлин на импорт китайских товаров и услуг после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Встречу планируется провести 28-29 июня на полях саммита G20 в Осаке. Как подчеркнул в интервью телеканалу CNBC министр финансов США Стивен Мнучин, Соединенные Штаты «готовы двигаться вперед на условиях, которые выдвинули».

«Нам необходимо увидеть конкретные действия, и президенту Трампу надо убедиться в том, что мы двигаемся в правильном направлении к заключению соглашения»,— сказал он.

Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны. В итоге крупные американские корпорации были вынуждены отказаться поставлять китайской компании свои продукты и ПО.

О последних событиях торговой войны — в публикации “Ъ” «Китай станет похож на США».