ГТЛК подумала и покупает Brunswick

Застопорившаяся было сделка, в ходе которой Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) купит Brunswick Rail, все же движется к закрытию — по данным источников “Ъ”, в ФАС подано соответствующее ходатайство. Тот факт, что ГТЛК собирается купить Brunswick за 24–29,8 млрд руб., то есть минимум в 10 раз дороже, чем та была приобретена текущим акционером Ильей Беляевым в начале 2017 года, источники “Ъ” и эксперты объясняют высокой оценкой парка компании, который находится в ее собственности, и синергетическим потенциалом.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) продолжает поглощение железнодорожного оператора Brunswick Rail Ильи Беляева. Как сообщили “Ъ” два источника, знакомые с ситуацией, компания подала ходатайство в ФАС. В федеральной службе “Ъ” это подтвердили, отметив, что «ФАС была запрошена информация, необходимая для прояснения параметров сделки и определения ее влияния на рынок». В ГТЛК, Brunswick и основном ее текущем кредиторе ВТБ от комментариев отказались. Один из собеседников “Ъ” уточняет, что ВТБ уже согласился выделить ГТЛК деньги на это приобретение.

6 процентов составляет доля парка ГТЛК в общем парке грузовых вагонов в РФ

По данным “Ъ”, 27 марта совет директоров ГТЛК единогласно проголосовал за сделку по приобретению Brunswick. Однако сделка затормозилась: по информации “Ъ”, она потребовала дополнительного согласования. Впрочем, представитель вице-премьера Максима Акимова 7 июня подтвердил “Ъ”, что сделка одобрена советом директоров, председателем которого является господин Акимов.

ГТЛК первоначально собиралась создавать свой операторский дивизион, сделав ряд покупок, в том числе купив Первую тяжеловесную компанию (ПТК). Но этого не произошло, и госкомпания решила ограничиться сегментом операционного лизинга и покупкой Brunswick Rail (см. “Ъ” от 26 марта). Brunswick, владевшую 28,2 тыс. вагонов на конец года, EY на 30 сентября 2018 года оценила в 29,8 млрд руб. при 37,7 млрд руб. чистого долга (единственный кредитор — ВТБ). ГТЛК, по информации “Ъ”, согласовала с продавцом базовую цену в 24 млрд руб., но эта цифра подлежала корректировке в зависимости от ряда параметров, в том числе уровня долга и выбытия парка, но в любом случае не должна была превысить оценку EY. В рамках сделки ГТЛК должна была купить 99% ООО «ГТЛК-1520» (это произошло 18 апреля), а оно, в свою очередь,— купить у Amalgam Rail господина Беляева 100% акций кипрской BRG Holding Limited.

Базовая цена существенно выше той, по которой сама Amalgam приобрела компанию в начале 2017 года с сопоставимым уровнем долга. Цена официально не называлась, однако на рынке говорили о $25 млн, и экс-совладелец «Нефтетранссервиса» Александр Тертычный, делая тогда альтернативное предложение ($32,5 млн), настаивал на том, что его цена «намного выше» предложенной Amalgam. Но обе эти цифры более чем в 10 раз ниже текущего предложения ГТЛК. Источник, знакомый с ситуацией, пояснял “Ъ”, что основную стоимость компании составляет собственный парк, который EY оценила в 57 млрд руб., а интерес для ГТЛК представляет наличие у Brunswick эффективного менеджмента, налаженной системы управления парком и его ремонта и возможность нарастить масштаб бизнеса. При этом ФАС, как заявили “Ъ” в службе, намерена оценить «необходимость поглощения частной компании государственным институтом развития».

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что Brunswick хорошо дополняет портфель ГТЛК, цена покупки адекватна и с начала переговоров конъюнктура изменилась в пользу покупателя: цена вагона на вторичном рынке формируется на базе цены нового вагона, а та продолжала расти. Отметим, что по оценкам ИПЕМ, на начало 2019 года средневзвешенная цена нового типового полувагона составила 3,31 млн руб., в январе 2017 года — 2,1–2,3 млн руб. Господин Бурмистров полагает, что рынок операционного лизинга будет расти и он менее волатилен, чем рынок оперирования и финансового лизинга. В кризис 2015–2016 годов оперлизинговые ставки падали медленнее ставок оперирования, отмечает эксперт.

Наталья Скорлыгина