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В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2

В Тункинском районе Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2. В Сибирском авиационном поисково-спасательном центре сказали ТАСС, что оба члена экипажа уже найдены.

«К месту аварии высажена группа спасателей в составе трех человек. Один член экипажа жив-здоров, у второго члена экипажа сломана голень»,— сказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, самолет выполнял работы по опылению от шелкопряда. Аварийную посадку он совершил в районе местности Улан-Горхон.

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