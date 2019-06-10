Rambler развернется в кино

Rambler Group начнет развивать в России кинозалы в формате ScreenX южнокорейской компании CJ 4DPlex, билеты в которые будут стоить дороже обычных на 20%. Пока в ScreenX в мире вышли в прокат только девять фильмов, не факт, что этот формат станет отраслевым стандартом, как IMAX, указывают эксперты. Сама IMAX также пока не видит в новом формате конкурента.

Объединенная сеть кинотеатров «Кино Oкко» («Синема Парк» и «Формула кино») намерена развивать в России новый формат кинозалов на основе технологии ScreenX, рассказал “Ъ” исполнительный директор по кинотеатральному направлению Rambler Group (владеет киносетью) Алексей Васясин. По его словам, соглашение об открытии первого зала ScreenX в России в московском ТРЦ «Европейский» «Кино Oкко» подписала с владеющей этой технологией южнокорейской CJ 4DPlex, его финансовые условия не раскрываются.

ScreenX подразумевает проекцию изображения не только на основной экран, но и на боковые стены кинозала, обеспечивая обзор на 270 градусов. По состоянию на 8 июня в 18 странах мира работают 220 кинозалов в формате ScreenX. Технология предполагает не постобработку отснятого контента, а изначальное производство под этот формат, в частности съемку с трех камер под разными углами. Пока в мировой прокат в формате ScreenX вышли девять фильмов, включая «Капитана Марвела», «Черную Пантеру» и др., в июле выйдет «Человек-паук: Вдали от дома». В 2019 году CJ 4DPlex планирует «почти удвоить линейку фильмов».

Стоимость билета на сеанс в ScreenX будет ниже, чем у форматов IMAX или 4DX, но выше цены билета на обычный сеанс в 2D на 20%, уточняет Алексей Васясин. Первый зал ScreenX открывается в пилотном режиме, «чтобы понять, насколько зритель заинтересован в этой технологии», затем будет принято решение о масштабировании проекта, говорит он. Сумму инвестиций господин Васясин не раскрывает. По информации источника “Ъ”, близкого к киносети, полное переоборудование первого зала обойдется примерно в 100 млн руб.

В IMAX не видят в новом формате конкурента. «На некоторых рынках, например в Великобритании, форматы IMAX и ScreenX существуют параллельно, и IMAX продолжает преуспевать»,— подчеркнул вице-президент IMAX по развитию бизнеса в России, СНГ, Индии и странах Ближнего Востока Джон Шрайнер. Он отметил, что «главное для любого формата — это контент», а возможность работать со студиями и получать контент регулярно и вовремя определяет, будет ли тот или иной формат успешным. По собственным данным, в 2019 году доля IMAX в России растет к прошлому году и составляет 12–13% от общенациональных сборов.

ScreenX будет сложно составить конкуренцию IMAX, поскольку фильмов, снятых в новом формате, пока недостаточно, согласны еще два собеседника “Ъ” на кинорынке. По мнению одного из них, формат может заинтересовать «единицы процентов российской аудитории», а для киносети это скорее маркетинговый ход, чем окупаемый проект. В то же время когда в России появился IMAX, он тоже мог предложить только ограниченный контент, но количество фильмов с каждым годом росло, сейчас это отраслевой стандарт, добавляет другой собеседник.

Кроме того, новый формат потребует «внушительных маркетинговых бюджетов на продвижение», считает глава коммуникационного агентства Pilots Agency Лидия Дробыш, для аудитории, интересующейся сравнительно более дорогими форматами кинопоказа, важен бренд, остальные зрители выбирают по цене.

Валерия Лебедева