Россельхознадзор встает на защиту ВТО

Минсельхоз написал два законопроекта, затрагивающие ветеринарный контроль сельхозэкспорта России — его предлагается модернизировать для выполнения нацпроекта и обязательств, взятых РФ при присоединении к ВТО. Соглашение о присоединении к организации, а также законодательства отдельных стран-импортеров российских товаров животноводства требуют предоставления Россельхознадзору возможности контролировать все цепочки экспортных поставок на соответствие международным требованиям. Закрепляющий эту норму законопроект должен упростить экспорт продукции АПК РФ — иначе ее безопасность будет контролировать каждая страна-импортер.

Необходимость реализации норм соглашения о присоединении РФ к ВТО в части ветеринарного контроля экспортируемой продукции требует правки законов «О ветеринарии» и о госрегулировании внешнеэкономической деятельности — в них вносятся поправки, расширяющие полномочия службы по контролю безопасности экспортируемых товаров. Документы опубликованы Минсельхозом на regulation.gov.ru и ссылаются на цели нацпроекта по развитию экспорта. Напомним, он предполагает в том числе увеличение внешних поставок агропромышленного комплекса с $21,6 млрд в 2017 году до $45 млрд в 2024-м, на это Белый дом закладывает 769 млрд руб. господдержки, ожидая нарастания ее эффективности с 4 руб. добавочного экспорта на рубль вложений в 2019 году до 6 руб. в 2024 году.

Поправки должны обеспечить исполнение обязательств РФ перед ВТО по ветеринарному контролю экспорта в страны, не являющиеся членами ЕАЭС. По обязательствам РФ (параграф 1009 доклада рабочей группы по присоединению страны к ВТО) все санитарные и фитосанитарные меры, принятые РФ или ЕАЭС, должны основываться на стандартах, руководствах и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения животных (ранее — мирового эпизоотического бюро, МЭБ) и Комиссии «Кодекс Алиментариус».

«Кодекс Алиментариус» (пищевой кодекс) — свод стандартов безопасности пищевых продуктов, принятый международной комиссией ФАО ООН и МЭБ. Общие стандарты кодекса регламентируют маркировку продукции, пищевую гигиену и пищевые добавки, содержание остатков ветеринарных препаратов и пестицидов, а также регламент инспекций и сертификации продуктов. Спецстандарты применяются к отдельным группам продуктов. В настоящее время в состав комиссии кодекса входят 188 стран и Европейский союз. В свою очередь, кодексы МЭБ призваны обеспечить ветеринарно-санитарную безопасность при ведении международной торговли животными и продуктами животного происхождения. Положения ее кодексов содержат ветеринарные аспекты здравоохранения населения, информацию по диагностике болезней животных, анализ рисков и рекомендации по процедурам при импорте и экспорте. Рекомендации устанавливаются на основе консенсуса главными ветеринарными службами 182 членов организации.

Де-факто речь идет о том, что экспортеры российской животноводческой продукции должны либо сами подтверждать ее соответствие требованиям стран-импортеров у их ветеринарных служб, либо Россельхознадзор должен убедить их в том, что он способен контролировать безопасность поставок. Для этого кодекс наземных животных МЭБ требует, чтобы при экспорте пищевых продуктов животного происхождения ветеринарный орган страны-экспортера доказал, что располагает нормативно-правовой базой, позволяющей ему проверять соответствие стандартам «Кодекс Алиментариус» и МЭБ (или эквивалентным). В частности, ветеринарная служба «должна быть в состоянии проводить исследование и обработку экспортных продуктов, контроль их перевозки, условий обращения и хранения, равно как и проводить инспектирование на всех этапах экспортной цепи». Аналогичная по сути норма ЕАЭС обязывает экспортеров соблюдать требования ветеринарного законодательства государств-импортеров, а нормы ряда стран (Азербайджана, Бахрейна, Бразилии, Вьетнама, Грузии, государств ЕС, Египта, Ирана, Ирака, Катара, КНР и др.) требуют ввоза продукции животного происхождения только с аттестованных объектов ее производства, переработки и хранения, данные которых подлежат постоянной актуализации.

При этом «если компетентный орган страны-импортера… убедится», что система контроля «способна обеспечить безопасность импортируемых подконтрольных товаров», он может предоставить Россельхознадзору право самостоятельно проводить обследования предприятий — такой порядок уже согласован с Азербайджаном, Саудовской Аравией, с ЕС (по отдельным видам подконтрольных товаров), Катаром и Ираном, отмечают авторы законопроекта, и это экономит время для аттестации предприятий государством-импортером. Ради расширения таких возможностей законопроект Минсельхоза и требует экспорта подконтрольных товаров с территории РФ только с аттестованных им объектов — служба будет обследовать их по заявлению собственников или арендаторов или по жалобам импортеров и вносить данные о результатах обследования и временных ограничениях вывоза в государственную информационную систему.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отмечает, что сегодня у всех иностранных поставщиков животноводческой продукции в РФ есть идентификационный номер, который позволяет отслеживать поставки. В данном случае, вероятно, речь может идти о создании подобного реестра уже для российских экспортеров, полагает он. Но, предупреждает господин Юшин, важно, чтобы механизм не стал инструментом для искусственного ограничения поставок за рубеж, чем сегодня иногда злоупотребляют чиновники некоторых надзорных органов.

Олег Сапожков, Анатолий Костырев, Диана Галиева