Контрафакт в сфере игрушек — наше будущее под угрозой

Алиса Лобанова, учредитель федеральной розничной сети магазинов детских игрушек ООО «Той.ру», о необходимости изменить ситуацию с контрафактом на рынке детских игрушек и о развитии ответственного потребления.

Многоликий контрафакт

Контрафакт сегодня становится все более серьезной проблемой, затрагивая интересы и бизнеса, и общества. Чтобы понять, как бороться с контрафактом на рынке игрушек, необходима систематизация и теоретических, и практических знаний о контрафакте. Объединив усилия общественности, предпринимателей и государства, мы сможем выработать наиболее эффективные методы борьбы.

Понятие контрафакта изложено в ч. 4 Гражданского кодекса РФ (Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 4) от 18 декабря 2006 года №230-ФЗ (ред. от 23 мая 2018 года)) и затрагивает два случая. В соответствии со статьей 1252 изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными. Согласно статье 1515, контрафактным является товар, на этикетке и/или упаковке которого незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

За подобное нарушение законодательством предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность. Так как четвертая часть Гражданского кодекса регулирует права на результаты интеллектуальной деятельности в целом, то ответственность предусмотрена сразу рядом правовых норм.

Гражданская ответственность:

статья 1252 ГК РФ «Защита исключительных прав»;

статья 1301 ГК РФ «Ответственность за нарушение исключительного права на произведение»;

статья 1406.1. ГК РФ «Ответственность за нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец»;

статья 1515 ГК РФ «Ответственность за незаконное использование товарного знака».

Административная ответственность (Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ (ред. от 1 мая 2019 года)):

статья 7.12 КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав»;

статья 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака».

Уголовная ответственность (Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня1996 года №63-ФЗ (ред. от 29 мая 2019 года)):

статья 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав»;

статья 147 УК РФ «Нарушение изобретательских и патентных прав»;

статья 180 УК РФ «Незаконное использование товарного знака».

При этом на практике контрафакт — это подделка низкого качества, изготовленная в том числе с нарушением требований федерального закона «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ (федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ), а также ряда технических регламентов. В частности, в сфере детских игрушек действует технический регламент Таможенного союза 008/2011 «О безопасности игрушек», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года №798.

Следует понимать, что производство, ввоз и продажа контрафакта осуществляются с целью извлечения прибыли незаконно действующими производителями и продавцами. А значит, о качестве этих товаров не нужно даже догадываться.

Но это только одна сторона целого комплекса нарушений на рынке детских игрушек. Еще есть нарушения Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение №1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза), вступивший в силу с 1 января 2018 года) — недостоверное декларирование для занижения таможенной стоимости ввозимых товаров, более того, есть контрабанда, когда продукция ввозится вообще без декларирования. И снова говорить о качестве этих товаров не имеет смысла.

Дети в опасности

Проблема некачественных и даже опасных для здоровья детских игрушек касается каждого. В контрафактной продукции находят метанол, этилбензол, свинец и другие опасные для здоровья вещества. Не менее 40% детских товаров являются опасным для здоровья контрафактом (Ассоциация предприятий индустрии детских товаров, 2017). Но и это не отражает даже доли той опасности, которую может таить в себе контрафакт. При этом не может не беспокоить статистика: исследования Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России (Электронный ресурс)) показывают, что в 42% случаев россияне приобретают контрафакт сознательно из-за его низкой цены.

Безответственность предпринимателей

Незаконные производители руководствуются тем, что, подделывая получившие известность бренды, они получают гарантированный спрос. Продавцы контрафакта также ставят во главу угла собственную прибыль. Поэтому и закупают дешевые подделки, которые благодаря имитации оригинального товара можно продать потребителю дороже, чем фальсификат без имени с серого рынка. Не секрет, что в Китае российские предприниматели имеют репутацию бизнесменов, для которых низкая закупочная стоимость товара намного важнее, чем его качество и свойства.

Безответственность родителей

Контрафактный товар на российском рынке пользуется спросом. Объемы продаж дешевого китайского или нелегального импорта многократно превосходят продажи качественных игрушек из Европы и США. По разным оценкам, от 60% до 70% попадает в нашу страну нелегально или является контрафактом. Основным способом реализации контрафактной продукции является продажа на рынках, через нелегальные точки розничной торговли и через интернет — а это более 40% основных мест приобретения детских игрушек в розницу. То есть, несмотря на то, что родители во всех соцопросах заявляют, что для них основными критериями при покупке игрушки является ее качество и безопасность, они сознательно выбирают более дешевый и менее качественный товар.

Экономика и контрафакт

Проблема контрафакта носит устрашающий характер. Наносимый ущерб исчисляется миллиардами рублей, что отражается на всех субъектах российской экономики. Поэтому 5 декабря 2016 года Правительство Российской Федерации утвердило Стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до 2020 года и плановый период до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 5 декабря 2016 года №2592-р (ред. от 18 октября 2018 года) «Об утверждении Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до 2020 года и плановый период до 2025 года»).

Государство недополучает в бюджет налоги, в то время как расходы на борьбу с контрафактом требуют все больше и больше финансовых вливаний.

Предприниматели, торгующие контрафактом и фальсификатом, скрывают свою противозаконную деятельность и не платят налоги.

При этом правообладатели, законопослушные импортеры и продавцы оригинального товара не могут конкурировать с продавцами контрафакта из-за разницы в стоимости товара, из-за чего недополучают прибыль, а следовательно, платят меньше налогов, чем могли бы. Более того, у потребителя формируется искаженное мнение о реальной линейке товаров, о качестве продукции, все это отражается на лояльности аудитории бренда, парализуются традиционные каналы сбыта, следовательно, сокращается объем закупок лицензионного товара. Это удары по законопослушным участникам рынка. Не все их выдерживают и уходят. Их место занимают участники серого рынка, и объемы контрафакта только растут.

Борьба с контрафактом на государственном уровне

Таможня, правоохранительные органы, суды — это три кита государственной борьбы с контрафактом. К сожалению, нельзя сказать, что этого достаточно, чтобы справиться с огромным потоком контрафакта. Некоторые считают, что фильтром контрафакта должна быть сертификация.

Сертификация

Но сертификация не работает против контрафакта по той простой причине, что поддельный товар не сертифицируется в принципе. По причине низкого качества и используемых материалов сертификацию он не пройдет. Организации, выдающие сертификаты, после ужесточения государством требований к участникам рынка в своем большинстве не рискуют репутацией. Они не сертифицируют заведомо некачественный товар, поскольку один такой сертификат может скомпрометировать все остальные, что может привести к аннулированию аккредитации. Но сертификаты могут подделывать: прокуратура регулярно направляет материалы проверки в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждаются уголовные дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права, и печати в целях их использования) (Информационно-коммуникационный сервис Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Эфир»). Поэтому, если на товар все же выдан сертификат, это не является гарантией, что он качественный и тем более что он не контрафактный. Поскольку сертифицирующие организации не обязаны проверять товар на контрафактность.

Таможня

Сотрудники Федеральной таможенной службы России могут обнаружить контрафакт в двух случаях.

Во-первых, если заявитель по собственному желанию решит задекларировать контрафакт, что маловероятно.

Во-вторых, если таможня в рамках выборочной проверки случайно найдет контрафакт, который завозится под видом чего-то другого.

Кроме того, мы на практике столкнулись, когда контрафакт завозится через страны ЕАЭС. В СМИ можно найти информацию, как ФСБ пресекает подобные попытки. Однако это скорее единичные случаи, но они возможны, так как между РФ и другими участниками ЕАЭС таможенной границы нет.

ТРОИС (Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности; Федеральная таможенная служба России) работает в случае, если в декларации прямо указывается товарный знак или если таможенники его выявят, но импортеры контрафакта эту информацию скрывают. К тому же к этому инструменту борьбы с контрафактом есть много вопросов. И мы готовы предложить ряд поправок, которые, на наш взгляд, помогут усовершенствовать существующие механизмы контроля.

Объединение ТРОИС со странами—участниками ЕАЭС. То есть мы хотим, чтобы обозначенный в статье 385 ТК ЕАЭС Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств—членов ЕАЭС (Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение №1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)) существовал не только на бумаге, а стал полноценным рабочим инструментом. Это позволило бы контролировать ввоз продукции с нанесенными товарными знаками независимо от места таможенного оформления в ЕАЭС.

Упрощение механизма внесения объекта интеллектуальной собственности в ТРОИС. В настоящее время для внесения в реестр необходимо предоставить сведения о товарах, обладающих признаками нарушения прав правообладателя, то есть необходимо выявить и доказать факт ввоза или продажи контрафактного товара, и только после этого возможно внесение в ТРОИС. Это означает, что правообладатель не может обеспечить защиту своих товарных знаков в превентивном порядке, до того как контрафактный товар будет ввезен на территорию России. В настоящее время данная проблема не может быть устранена, поскольку для этого потребуется внести изменения не только в российское законодательство, но и в ст. 3 Соглашения о Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств—членов Таможенного союза (Соглашение о Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств—членов Таможенного союза» (ред. от 8 мая 2015 года)).

Сокращение сроков внесения в ТРОИС. Сейчас срок внесения в реестр может составлять до шести месяцев в связи с запутанными правилами, предъявляемыми как к заполнению документов, так и к списку предоставляемых документов.

Основные инструменты по борьбе с контрафактом находятся в руках государства, и мы надеемся на совершенствование как заградительных мер, так и мер борьбы с уже ввезенным в страну контрафактом.

Наш личный опыт борьбы с контрафактом

Бизнес сейчас имеет возможность использовать лишь методы борьбы с уже найденным в стране контрафактом. Они долгие, сложные и не всегда дают тот результат, который хотелось бы получить. Но это все, что мы можем в текущей ситуации сделать.

Информирование

Как официальные поставщики и продавцы легального качественного товара мы разработали и применяем комплекс мер, повышающих уровень осведомленности предпринимателей об ответственности за совершение действий, связанных с незаконным использованием чужого товарного знака. Также мы ведем работу с конечными потребителями товара, разъясняя, как отличить оригинал от подделки, и предоставляем подробные инструкции. Формируем у покупателей принципы ответственного потребления, цель которого сознательный отказ от покупки дешевого опасного контрафактного товара.

Борьба с контрафактом «в полях»

Информационных мер недостаточно, поэтому мы вступаем в борьбу с контрафактом буквально «в полях».

Возбуждение административного или уголовного дела

Мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами, когда они выявляют факт торговли контрафактом. Составлять протоколы о правонарушениях, связанных с незаконным использованием чужого товарного знака, и подавать в суд заявления о привлечении нарушителей к ответственности вправе сотрудники полиции, ФТС России и Роспотребнадзора (п. 1, п. 12, п. 63 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ). Но чаще всего подобные административные дела возбуждаются именно полицией — как после поданного правообладателем заявления, так и благодаря проверке, которую представители МВД совершают самостоятельно. Действующим законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за подобную деятельность. Административная ответственность за введение в оборот контрафактных товаров призвана прежде всего наказать нарушителя в целях предотвращения совершения аналогичных правонарушений. Уголовное дело возбуждается в том случае, если нарушение было совершено неоднократно либо причинило крупный ущерб — свыше 250 тыс. руб. (ч. 1 ст. 180 УК РФ).

Обращение с гражданским иском в суд

Помимо этого мы своими силами проводим контрольные закупки, собираем доказательную базу и обращаемся в суд с требованием привлечь нарушителя к гражданско-правовой ответственности. Мы можем просить суд как запретить незаконное использование товарного знака, так и обязать ответчика возместить понесенные убытки или потребовать выплаты компенсации. Однако взыскание денежных средств — это не самоцель, тем более суды не склонны взыскивать большие суммы в качестве компенсации, а доказать точный размер понесенных убытков не всегда представляется возможным. Цель в том, чтобы у продавцов контрафакта было четкое понимание, что наказание за торговлю подобным товаром неизбежно.

Борьба с контрафактом в сети Интернет

В интернете ситуация сложнее, но и тут мы ведем борьбу с контрафактом по мере сил. Обращаемся в администрации социальных сетей, маркетплейсов, которые активно сотрудничают и сами блокируют предложения. Более длинный процесс при взаимодействии с хостинг-провайдерам, регистраторами сайтов, где есть предложения о продаже контрафакта, а также сбор доказательств для блокировки таких сайтов в судебном порядке. И мы бы были рады, чтобы в РФ внесли изменения в законодательство об упрощенной процедуре блокировки сайтов, предлагающих контрафактный товар, как это в настоящее время делается в отношении сайтов с пиратскими фильмами, музыкой.

Ответственное потребление и объединение усилий

Эффективная борьба с контрафактом возможна только в случае объединения усилий всех сторон. Необходимо формировать ответственное потребление у покупателей, ответственное отношение предпринимателей к бизнесу и помочь государству в совершенствовании мер борьбы с контрафактом.

Осознанное потребительское поведение может быть основано только на понимании негативного влияния такого явления, как контрафакт, на все сферы современного общества. Оно должно базироваться на знаниях и быть подкреплено возможностью получить актуальную информацию о легальности игрушек и товаров для детей перед покупкой.

Конечные потребители должны осознанно выбирать оригинальный товар перед совершением сделки и в случае сомнений обращаться напрямую к производителю товара или правообладателю, сообщать об обнаружении контрафакта. Для минимизации рисков товар следует покупать в официальных магазинах, просить предоставить сертификаты и другие документы, подтверждающие легальность происхождения товара.

Предприниматели должны приобретать товар только у официальных поставщиков. У поставщика нужно запросить ряд документов, гарантирующих вам спокойную предпринимательскую деятельность. Это могут быть свидетельства на товарный знак или копия договора, подтверждающего право на использование товарного знака, копия сертификата соответствия на продукцию, копия лицензионного соглашения, если на товар нанесены изображения популярных персонажей.

Государство должно сосредоточиться на совершенствовании организационного и нормативно-правового обеспечения деятельности в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации. На создании и реализации комплекса мер по предупреждению и пресечению незаконного оборота промышленной продукции на территории Российской Федерации и на территориях государств—членов Евразийского экономического союза.

Только совместными усилиями мы обеспечим нашим детям счастливое и безопасное детство.

Алиса Лобанова