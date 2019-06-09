Трамп пообещал ответить «коррумпированным СМИ»

Дональд Трамп пообещал в своем Twitter ответить американским СМИ, которые публикуют фэйки о нем или его администрации.

«Я знаю, что не "президентское" это дело давать сдачи коррумпированным медиа или людям, работающим на них, когда они делают ложные утверждения обо мне или об администрации Трампа. Проблема в том, что если ты не даешь сдачи, люди начинают верить, что fake news — правда. Поэтому мы дадим им сдачи!» — заявил американский президент.

В другом твите, опубликованном позднее, господин Трамп назвал врагами народа New York Times и CNN. Так как по его словам, они делают всё возможное, чтобы увидеть, как Америка терпит неудачу.

С момента своего избрания Дональд Трамп обвиняет ряд американских СМИ в распространении fake news о нем и его действиях на посту главы государства. Не раз господин Трамп обвинял демократов в финансировании этих СМИ. Так в прошлом году во время очередной пресс-конференции Белого Дома, отказавшись отвечать на вопрос журналиста CNN, американский президент распорядился лишить последнего аккредитации. 13 американских СМИ выступили в поддержку журналиста, а телекомпания CNN подала иск к Белому дому. Позже иск был отозван, а аккредитация журналиста восстановлена.

О том, как Дональд Трамп стал героем новой книги легендарного журналиста, уволившего Ричарда Никсона, читайте в материале “Ъ”.