Хроника Даманского конфликта

В 1860 году между Российской Империей и Империей Цинь был подписан Пекинский договор, согласно которому граница между двумя державами прошла по китайскому берегу Амура и Уссури. Документ также обязал Китай уступить России обширные земли, в том числе и маленький (0,74 кв. км) остров Чжэньбаодао, впоследствии получивший название Даманский.

В 1969 году граница СССР подверглась вооруженному нападению. В ночь на 2 марта около 80 китайских солдат переправились на остров Даманский, заняв позицию на западном берегу. Утром советскими пограничниками была замечена вооруженная группа на льду численностью до 30 человек. На место прибыл второй отряд пограничников. Команда разделилась на две группы, одна из которых отправилась навстречу китайским военнослужащим, стоящим на льду, а другая отсекала группу нарушителей, продвинувшихся вглубь острова. В коротком бою обе группы советских пограничников были практически уничтожены, но оставшиеся в живых продолжали оборонять остров в течение нескольких часов.

14 марта Даманский начали занимать китайцы. Для предотвращения этого группа БТР направилась к острову и закрепилась на нем. Утром 15 марта по советским военным был открыт артиллерийский огонь, после чего три роты китайских солдат перешли в наступление. В бой вступили четыре советских танка Т-62, но боеприпасы пограничников были на исходе и им пришлось оставить остров.

После этого командующим войсками Дальневосточного военного округа генерал-лейтенантом Олегом Лосиком был отдан приказ о нанесении удара по китайским позициям из систем залпового огня БМ-21 «Град». Снаряды нанесли большой урон китайским войскам, уничтожив подкрепление и минометы. Для окончательного подавления сопротивления в бой вступили мотострелковый батальон и пограничники. Столкновения окончательно прекратились в сентябре 1969 года по итогам переговоров. 19 мая 1991 года остров перешел под юрисдикцию КНР.

В ходе боев 1969 года советские войска, по разным данным, потеряли от 58 (данные СССР) до 99 (данные КНР) человек, а китайские — от 100 до 300 человек.