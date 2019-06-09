Глава МВФ заявила о сокращении мирового ВВП из-за торговых войн

Установленные американо-китайские тарифы могут вызвать сокращение мирового ВВП до 0,5% ($455 млрд), заявила глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард в рамках встречи министров финансов G20, которая прошла в Японии.

По словам главы МВФ, такое сокращение ВВП может оказать существенное влияние на прогнозируемый рост экономической активности. «Как я уже говорила много раз, в торговой войне никто не выигрывает, все только несут убытки»,— отмечала ранее госпожа Лагард.

Заявление с основными результатами двухдневных совещаний министров финансов и глав центробанков стран G20 будет опубликовано позднее. Однако, в распоряжении Reuters оказался черновик коммюнике, в котором говорится об усилении геополитической и торговой напряженности, что повышает риски для улучшения глобального роста. При этом авторы заявления не стали призывать к разрешению углубляющегося торгового конфликта между США и Китаем.

С начала 2018 года США и Китай начали ограничивать друг друга в торговле, применяя особые защитные меры и повышая пошлины на импорт. Новый виток торговой войны начался в конце мая 2019 года, когда администрация Дональда Трампа наложила санкции на китайскую компанию Huawei. В свою очередь, Китай с 1 июня ввел ввозные пошлины на экспорт из США на различные группы товаров объемом $60 млрд.

О хронологии торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином читайте в материале “Ъ”.