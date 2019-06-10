Геннадий Головкин размялся перед реваншем

Один из самых знаменитых боксеров современности Геннадий Головкин вернулся на ринг, прервав довольно долгую паузу в выступлениях, взятую после прошлогоднего проигрыша другому выдающемуся средневесу — Саулю Альваресу. Возвращение получилось легким: казахстанец в четвертом раунде нокаутировал канадца Стива Роллса. Но понятно, что этот поединок имел для него ценность исключительно в качестве разминочного перед тем, который может превратиться в главное событие года в боксе. Ни Головкин, ни представители Альвареса не скрывают, что хотели бы организовать третий матч двух сверхвостребованных бойцов, которые в предыдущих двух генерировали великолепные финансовые показатели: общие сборы от каждого из боев превышали $100 млн.

На бой, который состоялся в нью-йоркском Madison Square Garden, Геннадий Головкин вышел в непривычном для себя статусе. В последний раз он появился на ринге, чтобы участвовать в поединке, в котором не стоит на кону хотя бы один чемпионский титул, очень давно, в 2010 году. С тех пор казахстанец неизменно оспаривал звание лучшего средневеса (до 72,6 кг) — вернее, успешно защищал его, каждой новой победой — а их накопилось два десятка — закрепляя за собой репутацию бойца исключительной, феноменальной одаренности. Серия Головкина, который до сих пор находится в тройке лучших боксеров вне зависимости от категории или рядом с ней, по версиям всех авторитетных ресурсов, таких как The Ring или BoxRec, прервалась, когда в его весе дозрел другой гений — мексиканец Сауль Альварес.

Первый бой Головкин и Альварес провели в сентябре 2017 года, и он закончился ничьей, сохранившей казахстанцу три принадлежавших ему чемпионских пояса. Второй — в сентябре 2018 года, и Альварес в нем победил по очкам с минимальным, символическим перевесом. А о том, насколько болезненно воспринял свое свержение Головкин, говорил хотя бы такой факт: он расстался с долго работавшим с ним тренером Абелем Санчесом, притом что союз выглядел в какой-то момент абсолютно нерушимым, и нанял нового наставника — Джонатона Бэнкса. Обычно подобные решения означают попытку «перезагрузиться», выйти из привычной колеи. Ну и долгая по его меркам пауза в выступлениях — девять месяцев — намекала на то, то Головкину пришлось много чего осмыслить, много чего попробовать такого, чего он еще не пробовал.

Понять, во что «перезагрузка» вылилась, по нью-йоркскому бою, конечно, было невозможно. Соперник Головкина Стив Роллс имел чистый послужной список, но относить его к потенциально взрывоопасным субъектам никому не приходило в голову. С классными соперниками Роллс не встречался, признаков именно грандиозности таланта не демонстрировал. Сам он, подогревая интерес к своей персоне, постоянно апеллировал к тому, что случилось в том же Madison Square Garden неделю назад,— к бою, в котором короля супертяжелого веса Энтони Джошуа уничтожил толстяк Энди Руис, имея в виду, что почему бы и ему не провернуть тот же трюк.

Но ничего Роллс не провернул. Показательно, что его промоутер Лу Дибелла потом убеждал, что доволен тем, как его боксер провел матч — как-то дрался, даже однажды, во втором раунде, по личной, правда, версии Дибеллы, потряс Головкина… То есть, кажется, особой надежды на чудо не было. Тлела лишь какая-то надежда проиграть достойно. А остановлен был бой, проходивший при подавляющем преимуществе Головкина, имевшего двукратный перевес в достигших цели ударах, в четвертом раунде.

И основной темой после него стал, конечно, не этот нокаут, а будущее Геннадия Головкина. И это будущее выглядит вполне очевидным. Головкин даже решил не наводить тень на плетень, рассказывая о своих планах, а сразу же сообщил, что «все о них знают» и что он «готов» к третьему поединку с Саулем Альваресом — предположительно, в сентябре. А представители ведущей Альвареса промоутерской компании Golden Boy Promotions еще до нью-йоркского шоу рассказали телеканалу ESPN, что на этой неделе вместе с боксером обсудят его календарь на сезон, не отрицая, что в числе приоритетов — третья серия противостояния с казахстанцем.

Устроить этот бой, кстати, будет совсем просто. Часто трудностей в переговорах добавляет тот факт, что у соперников контракты с разными телекомпаниями. Но теперь и Сауль Альварес, и Геннадий Головкин связаны договорами по поводу медиаправ с одной и той же структурой — стриминговым сервисом DAZN. Так что здесь препятствий никаких. А практический смысл третьего матча как-то совсем уж нелепо оспаривать, учитывая, насколько востребованными вышли два предыдущих боя Головкина и Альвареса. Оба транслировались на Америку еще классическим методом — на HBO в формате pay-per-view. Количество покупок прав на просмотр в обоих случаях зашкалило за 1 млн — планку, свидетельствующую о колоссальном ажиотаже, а сгенерировали бои доходы на сумму, превышающую $100 млн, войдя в число самых дорогих в истории бокса.

Алексей Доспехов