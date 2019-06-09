СМИ: аэропорт Джизан в Саудовскй Аравии атаковали беспилотники

Беспилотники атаковали аэропорт Джизан в Саудовской Аравии, сообщил телеканал «Аль-Масира». По информации телеканала, за атакой стоят йеменские повстанцы-хуситы.

Под удары попали ангары, где располагались саудовские беспилотники.

Ранее, 26 мая, хуситское движение «Ансар Аллах», которое обвиняют в связях с Ираном, с использованием беспилотных летательных аппаратов также атаковало аэропорт города Джизан.

Напомним, в 2014 году в Йемене началась гражданская война. Борьба идет между силами хуситов и йеменским правительством, к которому в 2015 году присоединилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

О последствиях эскалации конфликта для рынка нефти читайте в публикации “Ъ”.