В Казахстане начались внеочередные выборы президента

В Казахстане открылись избирательные участки для голосования на выборах президента в 07:00 по местному времени (04:00 мск). Всего за пост главы государства борются семь кандидатов. Лидером предвыборных опросов считается действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев: за него готовы голосовать 72,7%. В поддержку господина Токаева также агитирует Нурсултан Назарбаев, сложивший полномочия президента в пользу статуса лидера нации. На второй позиции с большим отставанием — кандидат от общественного объединения «Судьба нации» оппозиционер Амиржан Косанов — 7,9%. Третье место у первой в истории страны кандидата-женщины Дании Еспаевой — 5,4% (партия «Ак Жол»).

Президента в Казахстане избирают на пять лет. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов не удастся преодолеть этот барьер, будет назначен второй тур. Выборы признаются состоявшимися при любой явке избирателей. Подвести итоги Центризбирком на основании протоколов территориальных избирательных комиссий должен не позднее чем в семидневный срок после голосования.

Итоги правления Нурсултана Назарбаева Читать далее

Нурсултан Назарбаев 19 марта 2019 года сложил с себя полномочия главы Казахстана и назначил внеочередные выборы. Он возглавлял республику с 1990 года. В 2007 году парламент предоставил ему право баллотироваться на пост президента неограниченное число раз. Предыдущие выборы прошли в апреле 2015 года. Господин Назарбаев набрал 97,75% голосов избирателей. Его президентский срок должен был истечь в 2020 году.

Подробнее о выборах читайте в материале “Ъ”.