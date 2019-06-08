В восьми регионах Центральной России объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение будет действовать до середины завтрашнего дня, 9 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра. Аналогичный уровень опасности введен во Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Рязанской и Ярославской областях.

По прогнозу синоптиков, сегодня, 8 июня, воздух в Москве прогреется до 31–33°С (по области 28–33°С), осадков не ожидается. Завтра температура в столице будет на уровне 30–32°С (по области 28–33°С), возможны кратковременный дождь и гроза.

В связи с аномальной жарой Роспотребнадзор рекомендует ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки и чаще проветривать помещения. Ведомство также советует пить больше воды, употреблять менее калорийные продукты, чаще принимать душ. Выходя на улицу, лучше надевать легкую одежду, пользоваться головным убором и солнцезащитными очками.