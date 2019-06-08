Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. В связи с этим Роспотребнадзор дал несколько рекомендаций, как защититься от жары:

1. Ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки.

2. Проветривать помещения — приоткрыть форточки, окна, по возможности включать вентиляторы или кондиционеры.

3. На улицу надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, пользоваться головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками. Желательно, чтобы ворот одежды был не тугим.

4. Употреблять менее калорийные продукты. Отказаться от жирной пищи, потребление мяса свести к минимуму (лучше заменить его рыбой или морепродуктами). Снизить количество копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания. Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер.

5. Употреблять большое количество жидкости (выпивать до 1,5 литров в сутки). Избежать газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара. Как напоминает ведомство, людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы увеличивать потребление воды не стоит.

6. Есть больше фруктов и овощей.

7. В течение дня по возможности принимать душ с прохладной водой.

8. Поездки на личном и общественном транспорте ограничить или планировать их утром или вечером.

9. При посещении объектов массового скопления людей лучше выбирать помещения с кондиционерами.

10. Купаться только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей.

По прогнозу Гидрометцентра, в Москве сегодня, 8 июня, температура поднимется до 31–33°С. Будет малооблачно и без осадков. Завтра, 9 июня, в столице воздух прогреется до 30–32°С. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.