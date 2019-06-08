В Уфе активисты и журналисты вышли на пикет в поддержку Ивана Голунова

В Уфе напротив здания МВД на улице Ленина проходит пикет против задержания в Москве специального корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотических средств. В мероприятии принимают участие десять представителей региональных СМИ — редакторы, журналисты и фотографы порталов «Проуфу» и "Медиакорсеть", уфимских редакций «Коммерсанта”, «Эхо в Москве», РБК и другие.

Ранее с одиночным пикетом к зданию республиканского МВД вышел Федор Телин — юрист уфимского штаба Алексея Навального.

Булат Баширов