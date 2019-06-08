Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания

Сбербанк и McDonalds ведут переговоры об открытии совместных точек обслуживания, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Детали проекта обсуждаются, в скором времени планируется открытие пилотной точки.

«Мы сейчас прорабатываем с McDonalds интересный концепт, где мы могли объединить наши клиентопотоки. У McDonalds большой клиентопоток и у нас большой клиентопоток. И мы надеемся, что это будет интересно клиентам, потому что для нас важно искать новый клиентский опыт и помогать клиентам получать то, что им нужно»,— сказал господин Ведяхин (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее стало известно, что McDonald`s приобрела компанию Dynamic Yield, которая с помощью технологий искусственного разума персонализирует услуги для потребителей. Сумма сделки не сообщается. По неофициальным данным, она составляет около $300 млн, что является одной из крупнейших сделок McDonald`s за последние 20 лет.