«Сердце Пармы» потребовало доноров

Краевые власти ищут дополнительное финансирование для резонансного кинопроекта по экранизации романа Алексея Иванова «Сердце Пармы». По данным “Ъ-Прикамье”, речь идет о сумме около 50 млн руб. Переговоры о спонсорстве фильма ведутся с крупными предприятиями региона. Как пояснили в правительстве Прикамья, в обмен на финансирование компаниям предлагается пакет рекламных услуг. Эксперты считают, что успех переговоров зависит от «убедительности аргументов участников», и не исключают дофинансирования проекта из краевой казны.



Как стало известно “Ъ-Прикамье”, съемки фильма «Сердце Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова столкнулись с недостатком финансирования. По словам источника, знакомого с ходом проекта, для съемок фильма дополнительно необходимо около 50 млн руб. Как утверждает собеседник, это связано с тем что Фонд кино выделил на проект меньше средств, чем рассчитывали авторы. «Сейчас идут переговоры о спонсорстве фильма со стороны крупных промышленных предприятий или застройщиков региона»,— поделился источник.

Вице-премьер правительства Пермского края по вопросам образования, спорта и культуры Антон Клепиков подтвердил, что проект «Сердце Пармы» ищет дополнительное финансирование. «Это коммерческая история: за финансирование компаниям предлагается пакет рекламных услуг. Мы содействуем этим переговорам, поскольку такие фильмы формируют положительный имидж региона, способствуют развитию внутреннего туризма и соответствуют нашим целям по развитию киноиндустрии в Пермском крае»,— пояснил вице-премьер.

В фонде кино отказались от комментариев. Собеседник, знакомый с процессом работы над фильмом, заявил, что проблем с финансированием проекта нет. «Сейчас идет строительство декораций, съемки проекта начнутся по плану. Никаких проблем мы не испытываем»,— сообщил собеседник.

Фильм «Сердце Пармы» базируется на одноименном романе, повествующем о покорении Великой Перми Москвой в XV веке, и является совместным проектом компаний «Профит», «Стар Медиа» и телеканала «Россия». Бюджет проекта — 420 млн руб. Работа над фильмом «Сердце Пармы» стартовала в 2018 году. Тогда в Губахе началось строительство декораций, необходимых для съемок. Режиссером выступил Антон Мегердичев, ранее работавший над фильмами «Метро», «Елки-3» и «Движение вверх». Среди известных актеров, готовых принять участие в съемках, народный артист РФ Евгений Миронов и режиссер Федор Бондарчук.

Гендиректор киноцентра «Пермская синематека» Павел Печенкин предполагает, что шансы на получение проектом дополнительного финансирования зависят от решений краевых властей, достигнутых договоренностей, а также «убедительности аргументов участников переговоров». Кроме того, господин Печенкин не исключил возможности дофинансирования съемок из регионального бюджета, при участии краевой кинокомиссии. Эксперт добавил, что реализация кинопроектов на территории края будет способствовать развитию малого бизнеса, «услугами которого будут пользоваться съемочные группы».

Константин Кадочников