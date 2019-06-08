«Именно наука — двигатель сельскохозяйственной технологии»

Компания Bayer совместно с российскими специалистами откроет Центр растительных биотехнологий. Он займется в частности вопросами селекции семян. Немецкая компания также намерена повышать локализацию производства в России, передавать некоторые свои технологии и обучать новых специалистов. Об этом в интервью «Ъ FM» рассказал руководитель подразделения по управлению портфелем средств защиты растений, дивизиона Crop Science компании Bayer AG Хартмут ван Ленгерих. С ним, а также с руководителем дивизиона Crop Science) компании Bayer в Восточной Европе Ивом Пике беседовал Марат Кашин.

— Первый вопрос у меня к Хартмуту о технологиях в сельском хозяйстве. В России у общества довольно неоднозначное отношение к ним. Является ли это неким барьером на пути к тому, чтобы обеспечить продовольствием растущее население Земли?

— Действительно, в мире происходит рост населения: оно увеличивается на 80 млн человек ежегодно. К 2050 году этот прирост составит 2 млрд человек. Тем временем, сельскохозяйственные угодья у нас ограничены, и мы должны обеспечивать продовольствием всех людей, учитывая ограниченность земель. Конечно, в данном случае мы полагаемся на исследования, которые помогают гарантировать устойчивое развитие сельского хозяйства, и именно наука здесь — двигатель сельскохозяйственной технологии. И, конечно, нам необходимо знать, как донести информацию о происходящем прогрессе до общества, чтобы люди понимали, что происходит.

— Тогда давайте сейчас и объясним, что происходит, и каким образом Bayer участвует в развитии АПК в России. Это вопрос уже к господину Пике.

— В России наша основная цель — обеспечить аграриев технологиями для устойчивого развития сельского хозяйства, именно этим идеям мы привержены. И, конечно, здесь нам в значительной степени помогают инновации. У нас есть вторая цель, на которую мы ориентируемся, — это развитие компетенцией. Аграриям необходимо знать, как пользоваться передовыми технологиями. И еще один момент — это локализация производства. На данный момент мы локализовали 40% портфеля средств защиты растений от общего объема продаж в России.В наших планах к 2023 году увеличить долю локализованной продукции до 75%. И то же касается семян — на данный момент локализовано производство 20%; в наших планах увеличить долю семян, произведённых в России, до 50%.

— Следующий вопрос вновь к господину ван Ленгериху. Я знаю, что российский регулятор предписал Bayer передать некие технологии здесь, в России, организовать их трансфер. Что это за технологии и как этот проект развивается?

— Прежде всего, я хотел бы отметить, что это беспрецедентный пример сотрудничества государства, бизнеса и научного сообщества. Трансфер технологий будет осуществляться в области селекции семян. Одно из направлений работы - создание специального центра — центра биотехнологии растений, — там как раз наши эксперты поделятся с российскими коллегами отдельными технологиями, которые у нас есть.

В целом, трансфер технологий будет организован по четырем направлениям. Это трансфер гермоплазм по ключевым сельскохозяйственным культурам для России. Далее, это трансфер молекулярных средств селекции. Следующее направление — это образование и наука, создание центра биотехнологии растений. И четвертый момент заключается в том, что мы поделимся данными, которые у нас существуют в сфере цифровых технологий в сельском хозяйстве.

— Я прошу тогда Ива дополнить этот ответ. На его взгляд, что дадут эти технологии российским селекционерам, какую пользу России принесут?

— Я думаю, что преимущество, на самом деле, очень серьезное. Прежде всего, мы обладаем знаниями по современным методам селекции семян с улучшенными свойствами, и именно этими знаниями мы бы хотели поделиться с российскими селекционерами, таким образом, чтобы они вышли на новый уровень своих исследований.

— Я хотел задать вопрос вам еще один, не относящийся к теме, которую мы сейчас обсуждаем. В России есть традиция проводить «Прямые линии» с президентом Путиным. Уже в 17-й раз она пройдет в этом году. И к вам вопрос, какой бы вопрос вы адресовали российскому президенту?

— Я бы задал следующий вопрос — что может сделать мировое сообщество, и в том числе Россия, представленная господином Путиным, чтобы внести свой вклад в развитие свободной торговли? И от этого развития выиграют все страны, равно как и Россия.