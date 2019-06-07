Facebook прекратит предустанавливать свои приложения на смартфоны Huawei

Компания Facebook приняла решение не предустанавливать на новые смартфоны от Huawei приложения Facebook, WhatsApp и Instagram, сообщает Reuters. Владельцы смартфонов смогут скачивать и обновлять приложения через Google Play, но идти в комплекте с новым гаджетом они не будут.

Кроме этих приложений Huawei предустанавливает на свои телефоны Twitter и Booking.com. Представители этих компаний не ответили на вопросы журналистов.

Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны. В итоге крупные американские корпорации были вынуждены отказаться поставлять китайской компании свои продукты и ПО.

Подробнее о противостоянии Китая и США читайте в материале “Ъ” «Дружба на расстоянии руки».