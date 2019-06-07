Сбербанк заключил соглашения о стратегическом сотрудничестве с Setl Group и КВС

ПАО «Сбербанк» заключило соглашения о стратегическом сотрудничестве cо строительными компаниями Setl Group и ГК КВС. Подписанные в рамках ПМЭФ-2019 документы предполагают дальнейшее развитие и укрепление партнерства в части совместного внедрения современных технологий и сервисов для розничных потребителей, комплексного банковского обслуживания счетов, оказания банком финансовой поддержки деятельности девелоперов, взаимодействия в рамках кредитования физических лиц и по ряду других направлений.

Как отметил председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо, кредитная организация готова участвовать в качестве банка-кредитора в проектах Setl Group в объеме до 100 млрд рублей. Финансовая составляющая соглашения с ГК КВС не уточняется.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Сбербанк намерен профинансировать строительство комплекса для перевалки удобрений ООО «Ультрамар» в Усть-Лужском заливе деревни Вистино Ленобласти.