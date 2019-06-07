Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами

Google оштрафуют на 700 тыс. руб., если он не вернется к прежнему уровню фильтрации запрещенного контента, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Господин Жаров подчеркнул, что только за май Google снизила фильтрацию больше чем на 10%. «Мы им сообщали: "Коллеги, было 80%, стало 67,5%. Что случилось?" У нас же прямые каналы общения. Но в любой компании величиной с Google бюрократия хуже, чем в государственных органах, там запрос-ответ занимает месяц каждый раз»,— сказал господин Жаров.

Ранее Google согласилась удалять запрещенный в России контент, но только частично. По состоянию на начало февраля Google удалила 73% ссылок, содержащихся в реестре запрещенной информации. При этом Google не стала присоединяться к единому реестру. Компания ежедневно получает из Роскомнадзора список ссылок, а какие из них удалить, решает сама, изучая, почему тот или иной ресурс попал в список запрещенных.

О том, как развиваются договоренности компании с Роскомнадзором, читайте в публикации “Ъ FM” «Google посотрудничает частично».