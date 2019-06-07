TWINO запустил «длинные» займы для своих клиентов

Международная финтех-группа TWINO (работает в России под брендами Езаем и Монеза) сообщает о запуске «длинных» займов (Installment Loan) для своих повторных клиентов.

Стратегия развития TWINO в качестве финансового супермаркета предусматривает предоставление клиентам компании услуг, имеющих для них дополнительную ценность, релевантность и значение. Это могут быть как финансовые, так и нефинансовые услуги.

Компания запустила продукт по предоставлению заемщикам «длинных» займов (Installment Loan) для своих повторных клиентов. Новых продукт разработан для пользователей, кому неудобны или недоступны банковские кредиты. Продукты Installment loans доступны менее рисковым категориям заемщиков, в том числе тем, кто уже брал ссуду в компании и вовремя, в полном объеме рассчитался по своим финансовым обязательствам.

Теперь повторные клиенты могут выбирать между короткими займами на срок до 30 дней и длинными займами до 60 дней. Сумма варьируется от 5 до 30 тыс. рублей. Рассмотрение заявки займет не более 10 минут. Погашение производится ежемесячными равными платежами.

«Сегодня можно говорить о том, что рынок альтернативного кредитования в нашей стране сформировался. Это позволяет сервисам онлайн-кредитования двигаться в сторону банковских продуктов, увеличивать не только суммы, но и сроки займов. В условиях регуляторных ограничений, диверсификация линейки микрозаймов за счет развития новых продуктов, а том числе и installment loans окажет положительное влияние и на финансовые результаты всего сектора альтернативного кредитования в России», – отметил генеральный директор TWINO в России Ашот Торосян.

ООО МФК "Е заем", ОГРН 1127746672130, Рег. №651303045003161 от 14.05.2013 г., Подробности об остальных условиях, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющие на нее на сайте www.ezaem.ru

ООО МКК "Макро", ОГРН 1167746181790, Рег. №001603045007582 от 09.03.2016 г., Подробности об остальных условиях, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющие на нее на сайте www.moneza.ru