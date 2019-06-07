«Газпром» готов к переговорам с Украиной о 25% скидке на газ

«Газпром» готов обсуждать с Украиной договор о прямых поставках газа со скидкой 25%, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

«В последнее время неоправданно большое внимание уделяется только вопросу продления контракта на транзит. На самом деле первым, самым главным и самым значимым вопросом является заключение прямого контракта на поставку российского газа на Украину»,— сказал господин Миллер в кулуарах Петербургского международного экономического форума (цитата по ТАСС). Он уточнил, что это будет «прямой контракт» между «Газпромом» и украинской компанией-оператором.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не меняет своей позиции, высказанной господам Бойку и Медведчеку, по газовому контракту с Украиной.

22 марта кандидат в президенты Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и Виктор Медведчук, известный как друг президента России Владимира Путина, встретились в Москве с Дмитрием Медведевым. Российская сторона выразила готовность продлить транзитный контракт с Украиной на улучшенных условиях. Была названа будущая стоимость топлива для украинского потребителя — $240–260 за1 тыс. куб. м. Однако в «Нафтогазе» заявили, что европейский газ, закупаемый сейчас Украиной, дешевле обещанного господину Бойко российского: в марте топливо закупалось по $226, а в апреле — по $217.