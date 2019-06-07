Чайка предложил вернуть прокурорам право на аресты без суда

Генеральный прокурор России Юрий Чайка высказался за возвращение прокурорам права на аресты. По его словам, только кардинальные изменения в вопросах полномочий прокуроров помогут решить вопрос об избрании меры пресечения бизнесменам и помогут защитить бизнес от давления.

«Надо кардинально менять роль прокуратуры в судопроизводстве. У нас судья с момента ареста вовлекается в отправление правосудия, у нас нет института следственных судей. Необходимо использовать модель советской прокуратуры, когда прокурор арестовывает и его решение обжалуют в суде»,— сказал генпрокурор, подводя итоги секции ПМЭФ, посвященной защите прав инвесторов (цитата по ТАСС).

Тему необоснованного преследования предпринимателей обсуждали на коллегии Генпрокуратуры в марте, где присутствовали глава ведомства Юрий Чайка и Владимир Путин. Президент попросил прокуроров решительно реагировать на нарушения в этой сфере, оказывать предпринимателям эффективную помощь и поддержку в отстаивании их законных прав и интересов.

Подробности — в публикации “Ъ” «У следствия наступил особый порядок».