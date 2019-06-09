Динамика цен на вторичную недвижимость в Москве и крупнейших городах России

|
|Город
|Ср. цена кв. м, тыс. руб.
|Изменение, июн.19/июн.18
|Изменение, июн.19/май19
|
|июн.18
|май.19
|июн.19
|
|
|Москва
|182,2
|202,1
|202,6
|11%
|0%
|Санкт-Петербург
|113,4
|121,8
|122,1
|8%
|0%
|Нижний Новгород
|65,1
|69,8
|69,8
|7%
|0%
|Казань
|71
|81,8
|81,4
|15%
|0%
|Самара
|60,2
|62,1
|63,3
|5%
|2%
|Уфа
|64,6
|71,7
|72,2
|12%
|1%
|Краснодар
|58,6
|63,2
|62,1
|6%
|-2%
|Волгоград
|48,5
|51
|51,8
|7%
|2%
|Воронеж
|46
|50,1
|50,5
|10%
|1%
|Екатеринбург
|68,6
|73
|73,7
|7%
|1%
|Красноярск
|53,4
|61
|61
|14%
|0%
|Новосибирск
|64,9
|72
|72
|11%
|0%
|Омск
|43,9
|46,8
|46,7
|6%
|0%
|Пермь
|56,8
|58,3
|58,4
|3%
|0%
|Челябинск
|40,6
|41,9
|42,1
|4%
|0%