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Динамика цен на вторичную недвижимость в Москве и крупнейших городах России

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Город Ср. цена кв. м, тыс. руб. Изменение, июн.19/июн.18 Изменение, июн.19/май19
июн.18 май.19 июн.19
Москва 182,2 202,1 202,6 11% 0%
Санкт-Петербург 113,4 121,8 122,1 8% 0%
Нижний Новгород 65,1 69,8 69,8 7% 0%
Казань 71 81,8 81,4 15% 0%
Самара 60,2 62,1 63,3 5% 2%
Уфа 64,6 71,7 72,2 12% 1%
Краснодар 58,6 63,2 62,1 6% -2%
Волгоград 48,5 51 51,8 7% 2%
Воронеж 46 50,1 50,5 10% 1%
Екатеринбург 68,6 73 73,7 7% 1%
Красноярск 53,4 61 61 14% 0%
Новосибирск 64,9 72 72 11% 0%
Омск 43,9 46,8 46,7 6% 0%
Пермь 56,8 58,3 58,4 3% 0%
Челябинск 40,6 41,9 42,1 4% 0%
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Источник: данные аналитического центра ЦИАН.



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