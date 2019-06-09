Квартирам не хватает покупателей

Средняя стоимость вторичного жилья в России практически не меняется: за последний месяц показатель вырос лишь на 0,4% и составил почти 64 тыс. руб. Практически все крупные города продемонстрировали нулевую или совсем незначительную динамику. В условиях падающего спроса собственники с опаской индексируют цены, а единственными точками роста становятся города с большой долей вторичного предложения в новостройках.
Рост цен на вторичное жилье в России замер. Об этом свидетельствуют данные ЦИАН, согласно которым за минувший месяц их позитивная динамика наблюдалась только в четырех из 15 исследуемых городов, но и она оказалось незначительной. Аналитики указывают, что в июне относительно мая заметнее всего, на 2%, подорожало вторичное жилье в Самаре и Волгограде, до 63,3 тыс. и 51,8 тыс. руб. за кв. м соответственно. В Воронеже и Екатеринбурге цены за месяц выросли на 1%, до 50,6 тыс. и 73,7 тыс. руб. за кв. м. Вторичное жилье в Краснодаре за месяц подешевело на 2%, до 62,1 тыс. руб. В остальных регионах динамика оказалось нулевой.
Похожие цифры приводят в «Авито недвижимости»: аналитики сервиса подсчитали, что за месяц средняя цена вторичного жилья в России выросла на 0,4%, до 64,9 тыс. руб. за кв. м. В их данных представлен только один город, где месячная динамика цен достигла 1%,— Санкт-Петербург. Вторичные квартиры здесь сейчас продаются в среднем по 132,5 тыс. руб. за кв. м.
«В отличие от ветхого жилья, такое предложение дорожает в первую очередь и быстрыми темпами, а старые дома с каждым годом все больше устаревают физически и морально и дешевеют»,— рассуждает он. В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м.
Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года. Наиболее заметной за год динамика цен оказалась в Казани, где квартиры подорожали на 15%, до 81,4 тыс. руб. за кв. м. Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов считает, что устойчивый рост цен остановил спад покупательской активности в мае, на фоне чего собственники стали аккуратнее подходить к индексации стоимости. Наиболее заметен этот тренд сейчас в Москве, где по итогам мая консультанты «Инком-недвижимости» зафиксировали 30-процентный обвал спроса на вторичное жилье. Управляющий директор «Авито недвижимости» Иван Дубровин не ждет в ближайшим будущем каких-либо скачков цен на этом рынке. «Ожидаемые изменения уже отражены в ценах за предыдущие периоды и продолжают отыгрываться сейчас»,— заключает он.
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Источник: данные аналитического центра ЦИАН.
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