Квартирам не хватает покупателей

Средняя стоимость вторичного жилья в России практически не меняется: за последний месяц показатель вырос лишь на 0,4% и составил почти 64 тыс. руб. Практически все крупные города продемонстрировали нулевую или совсем незначительную динамику. В условиях падающего спроса собственники с опаской индексируют цены, а единственными точками роста становятся города с большой долей вторичного предложения в новостройках.

Рост цен на вторичное жилье в России замер. Об этом свидетельствуют данные ЦИАН, согласно которым за минувший месяц их позитивная динамика наблюдалась только в четырех из 15 исследуемых городов, но и она оказалось незначительной. Аналитики указывают, что в июне относительно мая заметнее всего, на 2%, подорожало вторичное жилье в Самаре и Волгограде, до 63,3 тыс. и 51,8 тыс. руб. за кв. м соответственно. В Воронеже и Екатеринбурге цены за месяц выросли на 1%, до 50,6 тыс. и 73,7 тыс. руб. за кв. м. Вторичное жилье в Краснодаре за месяц подешевело на 2%, до 62,1 тыс. руб. В остальных регионах динамика оказалось нулевой.

Похожие цифры приводят в «Авито недвижимости»: аналитики сервиса подсчитали, что за месяц средняя цена вторичного жилья в России выросла на 0,4%, до 64,9 тыс. руб. за кв. м. В их данных представлен только один город, где месячная динамика цен достигла 1%,— Санкт-Петербург. Вторичные квартиры здесь сейчас продаются в среднем по 132,5 тыс. руб. за кв. м.

По мнению гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, заметнее сейчас дорожает жилье в городах, где идет активное строительство и, следовательно, на рынок выходит много «свежей вторички» — вчерашних новостроек.

«В отличие от ветхого жилья, такое предложение дорожает в первую очередь и быстрыми темпами, а старые дома с каждым годом все больше устаревают физически и морально и дешевеют»,— рассуждает он. В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м.

Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года. Наиболее заметной за год динамика цен оказалась в Казани, где квартиры подорожали на 15%, до 81,4 тыс. руб. за кв. м. Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов считает, что устойчивый рост цен остановил спад покупательской активности в мае, на фоне чего собственники стали аккуратнее подходить к индексации стоимости. Наиболее заметен этот тренд сейчас в Москве, где по итогам мая консультанты «Инком-недвижимости» зафиксировали 30-процентный обвал спроса на вторичное жилье. Управляющий директор «Авито недвижимости» Иван Дубровин не ждет в ближайшим будущем каких-либо скачков цен на этом рынке. «Ожидаемые изменения уже отражены в ценах за предыдущие периоды и продолжают отыгрываться сейчас»,— заключает он.

Динамика цен на вторичную недвижимость в Москве и крупнейших городах России Город Ср. цена кв. м, тыс. руб. Изменение, июн.19/июн.18 Изменение, июн.19/май19 июн.18 май.19 июн.19 Москва 182,2 202,1 202,6 11% 0% Санкт-Петербург 113,4 121,8 122,1 8% 0% Нижний Новгород 65,1 69,8 69,8 7% 0% Казань 71 81,8 81,4 15% 0% Самара 60,2 62,1 63,3 5% 2% Уфа 64,6 71,7 72,2 12% 1% Краснодар 58,6 63,2 62,1 6% -2% Волгоград 48,5 51 51,8 7% 2% Воронеж 46 50,1 50,5 10% 1% Екатеринбург 68,6 73 73,7 7% 1% Красноярск 53,4 61 61 14% 0% Новосибирск 64,9 72 72 11% 0% Омск 43,9 46,8 46,7 6% 0% Пермь 56,8 58,3 58,4 3% 0% Челябинск 40,6 41,9 42,1 4% 0% открыть таблицу в новом окне Источник: данные аналитического центра ЦИАН.

Александра Мерцалова