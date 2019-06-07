«Вымпелком» договорился с АДВ о применении Big Data в рекламных кампаниях

ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») и рекламная группа АДВ в рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере рекламных кампаний.

Как пояснили “Ъ” в пресс-службе «Вымпелкома», в рамках соглашения группа АДВ будет анализировать агрегированные данные «Билайна» и использовать результаты анализа в рекламных кампаниях своих клиентов. «Билайн» со своей стороны предоставит платформу «Билайн AI» на основе искусственного интеллекта для организации рекламных кампаний.

«Мы будем предоставлять результаты обработки массивов данных, на основе которых будут строиться модели. Основная задача — увеличение коэффициента возврата инвестиций в рекламу (ROI), который рассчитывается на базе реальных офлайн-продаж»,— добавили в пресс-службе «Вымпелкома».

«Мы не раскрываем условий коммерческого соглашения, в его рамках потребителем конечного рекламного продукта являются клиенты АДВ»,— уточнили в пресс-службе АДВ.

Валерия Лебедева