Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Сочи достигла 10,2 млн рублей

В Сочи стоимость однокомнатной квартиры в сданном доме на сегодняшний день составляет 10,2 млн руб. Такие данные приводят эксперты АН «Мандарин», проведшие анализ рынка сочинской недвижимости. По их данным, купить однокомнатную квартиру в олимпийской столице в строящемся доме будет в два раза дешевле – в среднем 4,7 млн руб.

Дешевле можно приобрести квартиру-студию площадью 23 кв. м. В строящемся доме ее средняя цена составляет 3,75 млн руб., в сданном – 6,3 млн руб. Тем не менее, по словам экспертов, найти студию в уже готовых многоэтажках практически невозможно, поскольку данный вид недвижимости очень ликвидный на рынке.

Двушка в Сочи стоит в среднем 7,5 млн руб. в строящемся доме и около 15 млн руб – в сданном. «Трешка» - 10,5 млн руб. и 19,6 млн руб. соответственно.

По словам управляющего партнера АН «Мандарин» Антона Маркова, причина почти двукратной разницы между ценами в строящихся и в сданных домах заключается в достаточно высоком риске, который берет на себя покупатель. «Для того чтобы минимизировать этот риск необходимо хорошо изучить весь рынок и застройщиков, которые возводят проекты», - говорит эксперт.

Дмитрий Михеенко